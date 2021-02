Die Quest lohnt sich in jedem Fall für Twinks – die können auch an Torghast gerade richtig profitieren.

Quest schließt Handlung ab: Die Quest ist übrigens auch der Ausklang der Story rund um Revendreth und verrät, was mit Denathrius nach dem Kampf geschieht. Wer sich also für die Handlung interessiert, sollte die Quest ohnehin abschließen.

Wie viel Anima bringt die Quest? Die Quest bringt insgesamt 5 Anima-Abzeichen, die jeweils 250 Anima gewähren – also zusammen satte 1.250 Anima. Ihr solltet also im Vorfeld bereits eure wöchentliche Quest im Pakt-Sanktum annehmen, für die ihr 1.000 Anima sammeln sollt. Die könnt ihr dann in einem Rutsch erledigen.

In World of Warcraft ist das Sammeln von Anima für viele Spieler wichtig. Immerhin kann man damit Upgrades im Pakt-Sanktum freischalten. Doch Anima ist rar gesät, weshalb jede erdenkliche Quelle genutzt werden sollte. Seit heute (3. Februar) ist für alle Spieler eine neue Quest verfügbar. Die belohnt mit einem richtig dicken Batzen Anima.

Satte 1.250 Anima gibt eine „neue“ Quest in World of Warcraft ab heute für alle Spieler. Dafür müsst ihr nur einen Boss umhauen.

