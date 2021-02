WoW hat ein neues Reittier im Shop – Vielleicht bekommt ihr es umsonst

Das Glücksyak Yun ist jetzt im Shop von WoW erhältlich. Es könnte sein, dass ihr es schon kostenlos freigeschaltet habt.

Aktuell veröffentlicht Blizzard eine ganze Menge Dinge, die es im Shop zu kaufen gibt. Nachdem gestern bereits das Jubiläums-Paket enthüllt wurde, das ebenfalls mit einem schicken Reittier lockt, wartet nun das nächste exklusive Shop-Mount für World of Warcraft.

Was ist das für ein Reittier? Das goldene Glücksyak Yun ist eindeutig pandarisch angehaucht und eignet sich dementsprechend besonders gut für Mönche oder Pandaren – oder Pandarenmönche.

Ihr bekommt das Reittier als kostenlose Dreingabe, wenn ihr jetzt ein Abo über 6 Monate in World of Warcraft abschließt. Wer bereits ein 6-monatiges Abo unterhält, der sollte das Glücksyak in den kommenden Tagen automatisch gutgeschrieben bekommen.

Beachtet dabei, dass es sich tatsächlich um ein Abo handelt. Wer einfach nur 6 Monate Spielzeit besitzt – etwa über die WoW-Marke – der bekommt das Reittier nicht auf diesem Wege.

Kann das Reittier auch fliegen? Ja. Die Fähigkeit des Reittiers passt sich dem Können des Charakters an. Ihr könnt es also sowohl für Twinks als Bodenreittier benutzten oder auf der Maximalstufe als Flugreittier – auch wenn in Shadowlands das Freischalten des Fliegens noch eine Weile dauern dürfte.

Kann man das Reittier auch einzeln kaufen? Ja. Wer kein Abo über 6 Monate abschließen will, der kann das Reittier auch separat kaufen, was dann 25 € kostet. Es ist auch möglich, das Reittier an Freunde zu verschenken. Vielleicht ein nettes Geschenk für alle Yak-Liebhaber da draußen, die ein bisschen mehr Glück gebrauchen könnten.

Solche Reittiere sind inzwischen bei World of Warcraft zur Tradition geworden. Knapp alle 6 Monate gibt es auf diese Weise ein neues Reittier. Wer permanent ein Abo unterhält, kann sich somit knapp zwei Mal pro Jahr über ein neues Reittier freuen. Alle anderen müssen abwägen, ob sie zum Geldbeutel greifen.

Was haltet ihr von dem Glücksyak? Werdet ihr euch das Reittier holen? Oder trifft das so gar nicht euren Geschmack?

Wer noch mehr Geld ausgeben will, der kann für knapp 300 $ bald zum Lichkönig werden.