WoW: Für knapp 300 $ könnt ihr der neue Lichkönig werden

Für nur knapp 300 US-Dollar könntet ihr der nächste Lichkönig sein. Zumindest dann, wenn ihr einen kleinen Helm der Herrschaft wollt.

In World of Warcraft gibt es keinen Lichkönig mehr. Erst war der Orc Ner’zhul der Gebieter über die Untoten, dann Arthas Menethil und zuletzt Bolvar Fordragon. Letztlich wurde der Helm jedoch von Sylvanas Windläufer im Auftakt zur aktuellen WoW-Erweiterung Shadowlands vernichtet. Offenbar konnte Blizzard sich aber noch die Baupläne sichern, denn pünktlich zur BlizzConline am 19. Februar wird es eine Statue des Helms im Gear Shop von Blizzard zu kaufen geben.

Der Helm der Herrschaft für Zuhause.

Was kostet der Helm? Im US-Store von Blizzard wird der Helm 299,99 $ kosten. Ein Preis in Euro ist bisher noch nicht bestätigt, allerdings orientiert der sich im Regelfall recht stark am Dollar-Preis. Geht also davon aus, dass der Helm vermutlich zwischen 250 € und 300 € kosten wird. Den genauen Preis erfahren wir sicher zur BlizzCon.

Kann man den Helm tragen? Nein, wohl eher nicht. Zum einen ist nicht ganz klar, ob der Helm überhaupt dafür vorgesehen ist, vom Sockel genommen zu werden. Zum anderen sind die Maße allerdings ein wenig kleiner als der Helm wohl wirklich wäre. Somit dürfte es mit einem handelsüblichen durchschnittlich großen Kopf nicht möglich sein, den Helm zu tragen.

Wie groß ist der Helm? Laut Informationen, die Wowhead vorliegen, misst der Helm knapp 39 cm Höhe, 15 cm Breite und knapp 22 cm Tiefe. Auf dem Sockel befestigt kommt er somit auf eine Gesamthöhe von rund 43 cm und macht sich damit als Dekorations-Objekt für angehende Lichkönig*innen sicher gut. Der Helm besteht überwiegend aus Kunstharz, also Polyresin.

Werdet ihr euch den Helm der Herrschaft holen? Oder ist euch der Preis zu hoch für einen Helm, den man nicht einmal aufsetzen kann?

