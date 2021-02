Schneesturm: Das offizielle BlizzCon-Mount gibt‘s schon jetzt

Die BlizzConline 2021 findet erst später im Februar statt. Das offizielle Reittier für World of Warcraft, den Eisbären Schneesturm, könnt ihr euch aber jetzt schon besorgen. Dafür braucht ihr zwar kein Ticket, aber ganz kostenlos ist das Mount auch nicht.

Was ist das für ein Mount? Schneesturm ist ein Eisbär, der ein wenig an das erste Mount der BlizzCon überhaupt erinnert – nur ohne den Murloc auf dem Kopf. Stattdessen hat er Taschen voller Schnee und eisige Stacheln im Fell.

Das Mount gibt’s jetzt zur BlizzConline 2021 als Reittier zum 30-jährigen Jubiläum von Blizzard. Viele WoW-Spieler sind bereits jetzt begeistert von Schneesturm und unterhalten sich auf reddit und den Foren über das Reittier. Selbst der Preis stört nur wenige.

Link zum Reddit Inhalt

Wie bekomme ich es? Schneesturm ist Teil der Jubiläums-Kollektion von Blizzard, die ihr in diesem Jahr kaufen könnt. Die ist so etwas wie der Ersatz für das BlizzCon-Ticket, das es in den Jahren zuvor gab und das euch mit digitalen Goodies beschenkt hat. Die Kollektion gibt es in drei Stufen:

Essentials für 19,99 €

Heroic für 39,99 €

Epic für 59,99 €

Für Schneesturm müsst ihr mindestens die Heroic-Edition kaufen, in den Essentials ist das Mount nicht enthalten. In unserem Artikel erfahrt ihr, was ihr alles in den Jubiläums-Kollektionen erhaltet. Nach dem Kauf findet ihr Schneesturm in eurer Sammlung. Das Reittier gilt nur für die Retail-Version von WoW, Classic-Spieler erhalten es nicht.

Da die BlizzCon 2021 vollkommen digital und kostenlos ist, gibt es in diesem Jahr kein Ticket, das sonst ebenfalls 39,99 € gekostet hätte. Jeder kann von zu Hause aus zusehen und wer will, kann sich die Goodies zusätzlich kaufen.

BlizzCon ohne Ticket, Schneesturm-Mount in der Kollektion

Das macht das Mount so besonders: Schneesturm sieht nicht nur ziemlich cool aus, sondern bringt auch mindestens drei Besonderheiten mit. Zum einen hat er eine eigene Aufsteige-Animation. Wenn ihr das Mount beschwört, bildet sich um euch herum ein Schneesturm, aus dem heraus der Eisbär erscheint.

Zum anderen fallen außerdem ab und an kleine Schneehaufen aus den Taschen an seinen Seiten. Die können andere Spieler oder ihr selbst aufsammeln und erhaltet dafür einen Schneeball, den ihr dann werfen könnt.

Außerdem hat er eine besondere /mountspecial-Animation, bei der er eine kleine Frostkugel beobachtet, die dann auf seiner Nase platzt.

Link zum YouTube Inhalt Dieses Video zeigt einige der Besonderheiten von Schneesturm.

Wann ist die BlizzCon? Die diesjährige BlizzConline 2021 findet am 19. und 20. Februar statt (Freitag und Samstag). Zusehen könnt ihr über verschiedene Streams, die die unterschiedlichen Bühnen darstellen, die es sonst auf der BlizzCon zu sehen gibt.

Noch gibt es keine Infos darüber, welche Spiele konkret vorgestellt werden, aber wir haben bereits für euch spekuliert, was euch auf der BlizzCon erwarten könnte.