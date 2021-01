Der Streamer Mohamed „Ziqo“ Beshir ist ein erfahrener Streamer, der seit 10 Jahren das MMORPG „World of Warcraft“ auf Twitch zeigt. Der hat in den 10 Jahren viel in WoW erreicht und sich nie was zu Schulden kommen lassen. Jetzt wurde er für eine Woche von Twitch gebannt. Er sagt, er weiß nicht, wofür. Aber die Sperre hat schlimme Auswirkungen auf seinen Kanal und seine Karriere.

Wer ist das? Der Streamer Ziqo hat Wurzeln in Ägypten, lebt aber in Schweden. Er ist seit vielen Jahre eine feste Größe in der Community von WoW. Der hat über Jahre einen exzellenten Mage gespielt und war damit immer wieder in der Arena erfolgreich. Er ist vor allem ein PvP-Streamer, hat aber auch schon Abenteuer in WoW Classic gestartet oder versucht den Geheimnissen des Schwarzmarkt-Auktionhauses auf den Grund zu gehen.

Ziqo war von 2017 bis 2020 bei der Gilde Method, ist dann aber im Zuge des Skandals gegangen wie viele andere auch. Er ist heute ein professioneller Content-Creator für Cloud 9, arbeitete schon mit Blizzard zusammen und war für die Shoutcaster aus der BlizzCon. Er ist seit vielen Jahren ein solider und etablierter WoW-Streamer auf Twitch. Ziqo hat 208.000 Follower und wenn er streamt, schauen ihm durchschnittlich 1.280 Leute zu.

Er sagt: Er ist seit Anfang auf Twitch dabei. War einer der ersten Partner, einer der ersten, der einen Sub-Button bekam, und hat sich in all der Zeit nie was zu Schulden kommen lassen.

7 Tage Bann verhagelt Streamer wichtige Chancen auf Twitch

Das ist jetzt der Bann: Wie Ziqo in einem Video mitteilt, hat er vor kurzem einen Bann für „hasserfüllte Sprache“ von Twitch erhalten. Sein Kanal ist für eine Woche gesperrt.

Der Streamer sagt, diese Sperre hat für seine Karriere äußerst negative Auswirkungen:

Er verliert seinen Schwung. Sein Kanal war nach WoW Shadowlands gerade gut unterwegs und hat viele neue Follower gewonnen, diesen Schwung sieht er mit dem Bann jetzt in Gefahr.

Außerdem war er eigentlich bei den Twitch-Preisen als Präsentator vorgesehen. Das war für ihn eine Chance, sich mehr Leuten vorzustellen. Die Chance ist jetzt geplatzt. Wenn er gebannt ist, kann er ja nicht auf der ersten Seite bei Twitch sein.

Zudem ist sein Kanal jetzt bei Twitch nicht mehr in einem „Good Standing“, er kann daher an Twitch-Kopfgeldern nicht mehr teilnehmen. Das ist eine wertvolle Einnahme-Möglichkeit, die ihm nun versperrt ist.

Streamer wird gebannt – Hat keine Ahnung, weshalb genau

Das ist sein Problem: Ziqo sagt, er hat keinen blassen Schimmer für was er gebannt ist. Er schwört, er hat keine „hasserfüllte Sprache“ verwendet. Er ist sich überhaupt keiner Schuld bewusst. Auf Nachfragen bei Twitch, konnte ihm keiner seiner Kontakte weiterhelfen. Es wird nur der allgemeine Grund genannt, warum er gebannt wurde, nicht aber der genaue Vorfall.

Ziqo scherzt bitter: Vielleicht habe er sich ja im Stuhl so gestreckt, dass Twitch es als Nazi-Symbol verstand. Eher glaubt er, dass er den Handels-Chat in WoW offengehabt haben könnte und dort schlimme Worte gefallen seien.

Die Situation belastet ihn. Er sagt: Er würde gerne aus Fehlern lernen. Aber er weiß überhaupt nicht, was er falsch gemacht haben soll.

Er sagt: „Ich fühl mich wie ein Verbrecher. Ich hab Albträume deswegen.“

Das steckt dahinter: Es ist für Streamer tatsächlich ein Problem, dass Twitch nicht die genauen Gründe für einen Bann nennt. Das tun sie offenbar aus juristischen Gründen nicht. Twitch macht sich angreifbar, wenn der genaue Vorfall offiziell bekannt ist.

Der Streamer DrDisrespect und seine Community rätseln bis heute, warum der vor einem Jahr von Twitch gebannt wurde. In vielen Fällen wissen Streamer aber genau, wenn sie eine Regel gebrochen haben und rechnen fest mit einem Bann. Wenn aber hier wirklich im Handels-Chat etwas zu sehen war, dass Ziqo gar nicht mitbekommen hat, ist so ein Bann aus heiterem Himmel bitter.

Wie negativ sich ein permanenter Twitch-Bann auf die Verfassung eines Streamers auswirken kann, hat DrDisresepct im Oktober 2020 in einem Video erklärrt:

