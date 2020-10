Twitch-Streamer spielt viel zu viel WoW, müllt Wohnung zu – Wird jetzt gefeiert

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

„Spiel ich zu viel? Bin ich süchtig?“ ist ein Thema, mit dem sich jeder MMORPG-Spieler wahrscheinlich mal befassen muss. In einem der ersten Artikel auf MeinMMO hat Cortyn das in einem persönlichen Artikel auf unserer Seite gemacht.

Uns hat überrascht, wie positiv Rukk1 das Internet wahrnimmt. Er sagte: Es gebe zwar Trolle, die immer kämen, aber die könne man leicht ignorieren. Ihn würden aber Leute wahnsinnig motivieren, die sagen: „Wow, ich hab 2 Stunden nicht geschaut. Guck mal, was du in der Zeit alles gemacht hast.“ Rukk1 empfindet das Streamen auf Twitch offenbar als was sehr Positives in seinem Leben, das eine Veränderung bewirkt hat.

Es sei egal, was andere Leute denken: Wenn man so tief unten sei, wäre jeder Schritt, den man geht, eine gute Sache.

Auch auf reddit erhält der Streamer nun viel Respekt für seinen Wandel. Die Leute sagen: Es sei unfassbar, dass jemand, der so tief unten und offenbar depressiv war, sich jetzt aus eigener Kraft so hochziehen kann.

Das war die Wende: Mit dem Aufräumen begann Rukk1 gleich im Anschluss an den Clip, der seine Wohnung auf dem Tiefpunkte zeigte. Die nächsten Stunden und Tage sahen seine Zuschauer den Streamer nicht dabei zu, wie er seinen Jäger in WoW Classic durchs PvP schleppte, sondern wie er nach und nach seine Wohnung aufräumte. Der Berg aus Cola-Falschen wurde abgetragen: Die Küche wurde sauber.

Für Rukk1 war das aber eine Methode, um sich selbst zu motivieren, was zu ändern, wie er MeinMMO in einem Interview verrät.

Damit wurde der Stream über Nacht bekannt: Bis vor wenigen Tagen kannte kaum wen den Twitch-Streamer Rukk1. Der streamte vor im Schnitt 20 Zuschauern seinen Marathon-Lauf in WoW Classic. Dort wollte er Rang 14 im PvP erreichen: Das ist ein hammerharter Grind, aber eigentlich auch schon rum. Die ersten erreichen den Rang 14 in WoW Classic im Februar 2020.

Ein Twitch-Streamer wurde mit einem Clip bekannt, in dem er seine völlig zugemüllte Wohnung zeigte. Das habe er dem Grind in WoW Classic auf Rang 14 und seiner Depression zu verdanken, sagte er. Doch nach dem Clip räumte er seine Wohnung auf und wird jetzt von vielen dafür bewundert.

