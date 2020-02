Der Grind ist zuende – WoW Classic hat seine ersten Rang-14-Spieler

Die ersten erschöpften Seelen haben den härtesten Grind von WoW Classic hinter sich. PvP Rang 14 ist erreicht – doch was machen die Spieler nun?

World of Warcraft Classic ist für einige Grinds berühmt geworden. Doch für keine Aufgabe in Azeroth muss man so viel Ausdauer beweisen, wie für das Farmen von Rang 14 im PvP. Die ersten Spieler sind nun mit dieser Höllenarbeit fertig und können sich seit heute mit den besten PvP-Waffen und dem entsprechenden Titel auf Rang 14 schmücken. Doch was machen diese Spieler nun?

Was macht „Rang 14“ so hart? Um Rang 14 in WoW Classic zu erreichen, muss man sein Leben vollständig dem PvP verschreiben und das für viele Wochen. Wer hier weniger als 16 Stunden am Tag mit PvP verbringt oder nicht die Ausdauer hat, um diesen Grind ohne Pause durchzuziehen, der kann Rang 14 quasi nicht auf legalem Wege erreichen.

Das war auch wohl der Grund für besonders viele PvP-Bots in WoW Classic, gegen die Spieler jedoch sehr amüsant vorgegangen sind.

Das machen die Rang-14-Spieler: Auf Reddit posten einige Spieler nun ihren Erfolg und einen Screenshot als Beweis, dass sie Rang 14 erreicht haben. So schreibt etwa der Nutzer Nekrage zu seinem Bild: „Es ist geschafft. In meiner Zukunft liegt Schlaf.“

Ein anderer Spieler, khairi_mh schreibt, dass er sich endlich einen Kindheitstraum erfüllt habe und er nun endlich wieder Spaß am Spiel haben könnte.

Wurden da Bots benutzt? Einige Kommentare vermuten, dass alle, die aktuell Rang 14 erreicht haben, irgendwann mal einen Bot benutzt haben müssten. Würde man das nicht tun, dann hätten andere Spieler mit Bots, die quasi eine 24-Stunden-Abdeckung haben, einen Vorteil.

Andere Spieler halten hier gegen, dass schon damals einige „Verrückte“ den Grind durchgezogen haben und das nun wieder so sei. Den entsprechenden Spielern springen auch andere Nutzer bei, die bezeugen können, die entsprechenden Charaktere immer in der Schlacht und aktiv gesehen zu haben.

Manch einer antwortet auf die Frage, was man denn nun tun würde, wo doch alles im PvP erreicht sei, mit dem bekannten Zitat aus der WoW-Southpark-Folge:

„Das Spiel spielen.“

Nicht alle hatten Glück: Ein paar besonders unglückliche Spieler wachten heute jedoch zu dieser Anzeige auf, wie etwa der Zwerg Yogg:

Er steht ganz knapp vor Rang 14, aber es genügt nicht. Er muss also mindestens noch eine weitere Woche im PvP farmen, farmen und noch mehr farmen.

Kennt ihr auch jemanden, der den Grind auf Rang 14 geschafft hat? Haben eure Bekannten aufgegeben oder sind sie noch dabei?

