Selbst Wind-Geräusche sind auf Twitch nicht mehr sicher. Das musste jetzt ein WoW-Streamer feststellen, dem das Video stummgeschaltet wurde.

Auf Twitch gibt es in den letzten Tagen immer wieder Meldungen, dass Streamer gesperrt werden. Viele bangen gerade um ihre Existenz und haben Angst, dass ihr Kanal geschlossen wird. Schuld daran ist die Musikindustrie, die aktuell verstärkt gegen Copyright-Verstöße vorgeht, vor allem im amerikanischen Raum.

Doch jetzt kam es zu einem kuriosen Fall: Ein Video wurde stummgeschaltet, weil es angeblich urheberrechtlich geschützte Sound-Effekte enthielt. Dabei spielte im Hintergrund nur die Musik von World of Warcraft Classic – das Spiel, das auch im Stream gespielt wurde.

Was ist passiert? Der polnische Streamer michalronin stellte fest, dass eines seiner Videos auf Twitch stummgeschaltet wurde. Das wird immer dann gemacht, wenn von Twitch automatisch Musik entdeckt wird, die urheberrechtlich geschützt ist. Das kuriose war jedoch: Der Streamer hatte gar keine gewöhnliche Musik im Hintergrund. Der einzige Ton war die Hintergrundmusik und die Geräusche von WoW Classic.

Was war die Begründung von Twitch? Auf einem Screenshot zeigte Michalronin dann die Begründung. Angeblich war im Hintergrund das Geräusch „Medium Wind Storm with Gusts, Whistles and Low Rumble“ zu hören – also zu Deutsch etwa „Mittlerer Wind mit Böen, Geflüster und leichtem Rumpeln“. Der Sound gehört angeblich zu „The Hollywood Edge Sound Effects Library“, also einer Datenbank für Geräusche.

Das System hatte dies wohl erkannt und das entsprechende Video dann stummgeschaltet.

Ist sowas wirklich geschützt? In vielen Ländern ja. Grundsätzlich sind Sound-Aufnahmen genau so vom Urheberrecht geschützt, wie Aufnahmen von ganzen Musikstücken, Bildern oder allen anderen künstlerischen Werken. Das ist vielen Ländern Realität. Immerhin gibt es ganze Datenbanken für Geräusche, die ihr Geld damit verdienen, die Lizenzen für solche Sounds zu verkaufen, damit etwa Entwickler sie in Spiele oder Filme einbauen können.

Über solche Vorfälle auf Twitch amüsieren sich viele – aber ist das vielleicht sogar richtig so?

Hinzu kommt: Auch Spiele und fast alle Inhalte davon – einschließlich der Musik und Geräusche – sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt. Entwickler müssten, zumindest in Europa, gar nicht zulassen, dass Streamer ihre Spiele auf Twitch der Öffentlichkeit präsentieren.

Ob das Twitch-System hier einen Fehler erschaffen hat oder wirklich einen Wind-Effekt erkannt hat, der womöglich vom WoW-Team gekauft und im Spiel eingebaut wurde, lässt sich schwer feststellen.

Der Vorfall zeigt aber, dass Urheberrechte ein komplexes Thema sind und selbst kleine Teile von ganzen Werken geschützt sind und zu Problemen bei der Veröffentlichung führen können. Die ganze Thematik wird uns in den nächsten Wochen und Monaten sicher noch länger begleiten.

Was haltet ihr von dem Vorfall? Logisch, dass das System das so bewertet hat? Oder ein klarer Fehler, der die Absurdität des Urheberrechts zeigt?

In WoW Classic warten viele übrigens gerade auf Naxxramas – in Retail-WoW läuft hingegen gerade das Zombie-Event vor Shadowlands.