Der größte MMORPG-Streamer auf Twitch ist Asmongold. Der hat ein attraktives Angebot erhalten. Ihm wurden über 300.000$ geboten, um ein Spiel zu zeigen. Er sagt nicht welches. Doch Fans vermuten: Es ist das Mobile-Game Raid: Shadow Legends. Für die wäre der WoW-Streamer offenbar der ideale Multiplikator.

Was ist das für ein Angebot? Asmongold erklärte in einem WoW-Stream, wie attraktiv es ist, eine „Bounty“ (Kopfgeld) auf Twitch anzunehmen. Bei diesen Bountys schanzt Twitch ihren Streamern passende „Sponsored Streams“ zu: Twitch fungiert als Vermittler, wenn Firmen einen geeigneten Influencer dafür suchen, um Werbe-Streams zu schalten.

Ein Sponsored Stream läuft in der Regel so ab:

Ein Streamer spielt ein Game, das er sonst wahrscheinlich nicht zocken würde, und stellt die guten Seiten des Spiels in den Vordergrund.

Dabei muss er sich an bestimmte Absprachen halten, die vorher getroffen wurden

Die Stream sind mit „#Ad“ markiert

Asmongold sagt: Diese Bounties würden erheblich zunehmen, sobald sich rumspricht, wie viel Geld da zu verdienen ist.

Als Beispiel dafür, wie viel Geld man als Influencer mit Werbe-Streams machen kann, sagt er: Ihm wurden von einer Firma über 300.000$ angeboten, um ein Game für einen Tag zu spielen.

Er habe das Angebot nicht angenommen – noch nicht. Mache das aber vielleicht noch.

Fans glauben: Mysteriöses Spiel ist „Raid: Shadow Legends“

Um welches Spiel geht es da? Asmongold selbst nennt den Namen des Spiels nicht. Im Chat brüllen aber viele „Raid: Shadow Legends.“

Das ist ein Free2Play-Mobile-Spiel für iOS, Android und PC. Es ist ein Gacha-Game wie das neue Genshin Impact. Spieler sammeln und stärken Helden. Sogar Wikipedia erwähnt: Das Spiel werde für sein „aggressives Monetarisierungs-Modell“ kritisiert. Übersetzt heißt das so viel wie: Das setzt auf Pay2Win und erzeugt eine hohe Suchtgefahr.

Raid: Shadow Legends ist bekannt dafür, in Werbespots allgegenwärtig zu sein und Deals mit Influencern zu suchen. In vielen YouTube-Videos, in denen es eigentlich um was anderes geht, sagt der YouTuber dann plötzlich: Die Leute sollten doch Raid: Shadow Legends spielen, das sei der Hammer.

Streamer sagt: „Ich bereue, dass ich Genshin Impact gecovered habe“

Als MMORPG-Streamer kann man auf Twitch offenbar reich werden

Warum kriegt Asmongold so viel angeboten? Es liegt nahe, dass die 300.000$ ausgerechnet Asmongold geboten werden:

Asmongold ist der größte MMORPG-Streamer auf Twitch. Der hat 1,7 Millionen Follower und streamt im Schnitt vor 50.000 Zuschauern. Er steht für WoW-Streams wie kaum ein anderer. Asmongold sieht sich selbst als den totalen „WoW Nerd“

MMORPG-Spieler scheinen die ideale Zielgruppe für Mobile-Heldensammel-Spiele zu sein: Die haken dieselben Bedürfnisse ab wie MMORPGs. Man grindet lange, arbeitet auf Ziele hoch, sammelt etwas, verbessert seinen Account täglich.

Offenbar sind MMORPG-Spieler wertvolle Kunden für Mobile-Games: Asmongold hat die Reichweite und Authentizität, um viele von denen zu erreichen. Die Rechnung ist wahrscheinlich, dass ein Game mit jedem Neukunden die Summe X verdient, von Asmongold verspricht man sich die Neukunden-Zahl Y, also kann man die Bezahlung entsprechend hochschrauben

Ob so ein Stream dann aber auch wirklich funktioniert, ist eine andere Frage. Dem Streamer summit1g lief ein Werbe-Stream zu einem neuen Spiel aus dem Ruder. Die Fans fanden Marvel’s Avengers einfach doof.

Gacha-Games sind in den letzten Wochen zu einem großen Thema im Mainstream-Gaming geworden, seit Genshin Impact so hohe Wellen schlägt. Denn in den Spielen kann man viel Geld versenken.

Ein YouTuber sagte nun, er gebe so viel Geld aus, damit er die Zuschauer davor bewahrt, süchtig zu werden und in das Loch zu fallen, in das er mal gefallen war:

