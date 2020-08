Summit1g macht Werbung für Marvel’s Avengers auf Twitch – Läuft echt nicht gut

Einer der größten Streamer gerade ist Jaryd „summit1g“ Lazar. Der hat jetzt auf Twitch einen Sponsored-Stream für das neue Koop-Spiel Marvel’s Avengers gesendet und hatte danach eine Auseinandersetzung mit seinem Chat: Die sollten ihre negative Meinung für sich behalten. Die Negativität bei Werbe-Streams lasse ihn und den Kanal schlecht aussehen. Er drohte seinen Zuschauern mit Banns.

Was war das für ein Sponsored Stream? Firmen gehen Deals mit Streamern ein, dass die in einem „Sponsored Segment“ ihr Spiel zeigen. Gerade die großen Variety-Streamer auf Twitch, die viele Stammzuschauer unterhalten, sind für solche Deals attraktiv.

Über die Bezahlung spricht man nur selten. Aber in den Fällen, als über Geld gesprochen wurde, kursieren Zahlen im Bereich von über hunderttausend Dollars, die große Streamer für Werbe-Streams erhalten. Da verdient so mancher Top-Streamer in wenigen Stunden das, was andere als Jahresgehalt rausbekommen.

Marvel’s Avengers buchte Sendezeit bei summit1g.

summit1g veranstaltete den Werbestream von Sonntag auf Montag. Da spielte er 2 Stunden Marvel’s Avengers, die Beta des neuen Superhelden-MMO.

Dieses „Sponsored Segment“ schob er in seinen normalen Stream ein, zwischen zwei Sessions in Call of Duty: Modern Warfare. Die Sponsored Streams sind klar als Werbung markiert.

Viel Kritik an Marvel’s Avengers im Chat

Der Chat ließ sich, während des Sponsored Streams, ziemlich negativ über das Spiel aus. Im Chat las man Dinge wie:

„Ich hab noch kein Spiel gesehen, das so lustlos dahin gehudelt wurde“

„Ich werde das auf keinen Fall spielen“

„Die Koop-Missionen sehen aus, als würden sie sich immer wiederholen“

„Das Spiel sollte bis 2022 verschoben werden“

„Das Spiel sieht furchtbar aus“

„Das wird ein totaler Flop“

summit1g schimpft mit Twitch-Chat, droht Banns an

So reagierte summit1g: Nach dem Stream hatte summit1g ein ernstes Wort mit seinem Chat zu reden. Er sagte, er will solche Negativität nicht mehr hören.

Die Leute könnten überall sonst ihre Meinung vertreten, das wäre völlig okay, aber das hier sei sein Twitch-Kanal. Hier mache er die Regeln und er könne jeden bannen:

„Ihr solltet nicht das Gefühl haben, dass ihr hier das Recht habt, eure Meinung zu äußern. Es ist mein Kanal. Mir ist das scheißegal.“ summit1g

Der Streamer erklärte dann, dass das negative Verhalten seines Twitch-Chats ihn und seine Community schlecht aussehen lässt. Man mache solche Streams, um das Spiel vorzustellen. Auch wenn man es nicht möge, müsse man das nicht verkünden, sondern könne einfach die Schnauze halten:

„Ihr Leute steht hinter eurem Streamer und ruft: Schnapp dir das Geld. Aber wenn es dann soweit ist und ein Sponsored Segment läuft, seid ihr einfach Arschlöcher. Also hört auf Ärsche zu sein und seid einfach ruhig. Akzeptiert, dass es ein Teil von dem ist, was wir machen. Manche Leute mögen es, andere nicht. So ist es halt.“ summit1g

Das läuft bei Summit1g gerade: Der Streamer war Anfang des Jahres auf dem Weg der meistgesehene Streamer 2020 auf Twitch zu werden. Gerade Escape from Tarkov und Valorant waren genau seine Wellenlänge. Der ehemalige CS:GO-Profi dominierte Twitch, als er die Shooter zeigte.

Doch Mitte des Jahres begann summit1g, das MMORPG „The Elder Scrolls Online“ zu spielen und verlor das Rennen um die Zuschauer-Krone gegen xQc.

Eigentlich ist summit1g dafür bekannt, abwegige Sachen auf Twitch zu zeigen, die nicht im Mainstream liegen, wie etwa Remnant from the Ashes oder sogar Guild Wars 2. Doch in den letzten Wochen ist er wieder auf „normales Terrain“ zurückgekehrt. Er spielt jetzt vor allem Call of Duty: Modern Warfare und Fall Guys.

Das steckt dahinter: Das Beispiel von summit1g zeigt, in welchem Zwiespalt die Twitch-Streamer an der Spitze stehen. Einerseits sind sie für 8 Stunden am Tag „die Kumpel“ der Zuschauer und selbst Gamer, die mit ihren Zuschauern möglichst auf Augenhöhe sprechen wollen, um eine Bindung herzustellen und eine Community aufzubauen.

Andererseits sind es auch Geschäftsleute, die ein attraktives Werbeumfeld für Kunden bieten wollen.

Beide Interessen beißen sich im Fall von summit1g offenbar deutlich.

Pokimane erklärte ihr Geschäftsmodell auf Twitch.

Sponsored-Deals oder Brand-Deals sind für Streamer eine wichtige Einnahmequelle. Das erklärte die größte Streamerin der Welt, Imane „Pokimane“ Anys, in einem längeren Interview. Für sie spielten diese Deals eine größere Rolle als Spenden oder Abos.

Für Twitch-Zuschauer ist oft nicht klar, wie Streamer eigentlich wirklich arbeiten. Pokimane räumt mit einigen Vorurteilen auf:

