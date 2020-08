Am vergangenen Wochenende lief der Open-Beta-Test zu Marvel’s Avengers. Habt ihr das Spiel ausprobiert? Wie hat es eure Kaufentscheidung beeinflusst?

Darum geht’s in Marvel’s Avengers Nur noch etwas mehr als eine Woche verbleibt bis zum Release von Marvel’s Avengers am 4. September. In dem Action-Multiplayer-Game schlüpft ihr in die Rollen der bekannten Helden aus dem Marvel-Universum.

Ihr prügelt euch etwa als Hulk, Thor oder Ms. Marvel durch Horden von Gegnern, die zu der Organisation AIM gehören und deckt dabei Schritt für Schritt ihren finsteren Plan auf.

Ihr startet Marvel’s Avengers mit 6 verschiedenen Charakteren. Es wurden bereits aber weitere kostenlose Helden wie Hawkeye oder Spiderman angekündigt.

Das war der Test: Der Beta-Test zu Marvel’s Avengers kam in mehreren Wellen. Erst durften nur PS4-Vorbesteller ran, dann Vorbesteller auf der Xbox One und dem PC.

Am letzten Wochenende fand die Open Beta statt: Alle interessierten Spieler auf PC, Xbox One und der PS4 konnten das Action-Spiel anzocken.

In dem Beta-Test waren für euch folgende Inhalte spielbar:

3 Trainings-Herausforderungen mit jeweils 10 Wellen von Gegnern

5 schnelle und knackige Abwurfzonen-Missionen

2 Gefahrensektor-Missionen – Etwas längere Missionen

eine ikonische Mission, die sich um einen bestimmen Helden dreht

eine versteckte Mission

ein Schurken-Sektor mit einem Boss-Kampf am Ende

Es wurden also verschiedene Arten von Aufträgen und Missionen geboten, die einen Querschnitt durch das Spiel demonstrieren sollten.

Also erzählt mal: Habt ihr die Beta gespielt? Wie fandet ihr sie? Und natürlich: Wie hat die Beta eure Kaufentscheidung beeinflusst? Erzählt uns von euren Erlebnissen und Gründen auch gerne in den Kommentaren.

Marvel’s Avengers hat Riesen-Potenzial, bitte vermasselt es nicht

Wie kann ich abstimmen? In dem Umfrage-Tool unter dem Artikel könnt ihr die Option wählen, die auf euch am ehesten zutrifft. Jeder Leser hat nur eine Stimme, die er abgeben kann. Die Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden.

Die Umfrage endet am 27. August.

Viel Spaß beim Abstimmen!