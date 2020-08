Sony setzt bei PS5 angeblich voll auf Exklusivität – Spider-Man nur der Anfang

Spider-Man soll als Charakter bei Marvel’s Avengers exklusiv für Sonys PS4 und PS5 erscheinen. Das sorgte in den letzten Tagen für eine Menge Ärger. Doch so wie es aussieht, könnte das nur der Anfang sein. Sony strebt wohl ähnliche Deals bei weiteren Third-Party-Spielen für die PS5 an.

Ärger rund um Marvel’s Avengers und Sony-Exclusives: Interessiert ihr euch generell für Videospiele, stehen die Chancen hoch, dass ihr auch den jüngsten Ärger rund um das neue Action-Game Marvel’s Avengers mitbekommen habt.

Denn Marvel’s Avengers macht den ikonischen Charakter Spider-Man exklusiv für PS4 und PS5 und erntet dafür viel Kritik. Und das nicht nur zeitexklusiv – Spieler auf der Xbox und PC schauen offenbar dauerhaft in die Röhre, was sogar bei PlayStation-Spielern für ordentlich Unmut sorgte.

Doch wie ein bekannter und renommierter Gaming-Journalist und ein vermeintlicher Industrie-Insider berichten, war Spider-Man wohl erst der Anfang einer Reihe potentieller Exklusiv-Deals von Sony.

Rund um Spider-Man für Marvel’s Avengers gab es ordentlich Ärger

Bedenkt, dass es sich dabei um nicht offiziell bestätigte Infos handelt. Nehmt das Ganze also mit der nötigen Portion Skepsis und Vorsicht.

Sony strebt wohl weitere exklusive Deals bei Third-Party-Spielen für die PS5 an

Woher kommt die Info? Die Info kommt unter anderem vom Gaming-Journalisten Imran Khan. Das ist der ehemalige Senior Editor der Seite Game Informer und nun Co-Host von Kinda Funny Games auf YouTube.

Auch ein mutmaßlicher Industrie-Insider, der sich nur als Matt ausgab, schlug auf der Diskussionsplattform ResetEra in die gleiche Kerbe.

Die PS5 von Sony

Das sagt Khan: Vor Kurzem ließ Khan in einem Video der „Kinda Funny Games Daily“-Formats durchblicken, Sony sei seit einer Weile hinter den Kulissen damit beschäftigt, sich zeitlich-exklusive Deals für eine Reihe von PlayStation-5-Spielen zu sichern.

Das alles soll den „PlayStation-Vorteil“ weiter pushen, den Sony mit dem exklusiven Spider-Man-Deal bei Avengers zu vermarkten begann. Zwar ging Khan nicht darauf ein, um was für Spiele es sich dabei genau handelt oder wie viele es sind, doch er verriet, dass die Tragweite dieser Deals gewaltig sei und Spiele umfasse, die als Multiplattform-Titel gelten.

„Ihr werdet schockiert sein, welche Dinge Sony da durchdrücken will, beispielsweise machen sie zeitliche Exklusivität klar.“ Kahn würde es nicht wundern, wenn Sony mindestens noch einen weiteren dicken Deal mit der Größe von Marvel’s Avengers und dessen Mix aus zeitlich exklusiven und voll-exklusiven Inhalten an Land zieht.

Auch der vermeintliche Branchen-Insider Matt sagte auf ResetEra, wo Khans Video diskutiert wurde, unter anderem: „Ja, da kommt eine ganze Menge und das Ausmaß wird schockierend sein“.

Darauf hin meldete sich auch Khan dort zu Wort und meinte ergänzend: „Ja, genau das, was Matt sagt. Es gibt nicht eine große Third-Party, an die Sony nicht herangetreten ist und gefragt hat, was für Deals man auf die Beine stellen könnte. Bei einigen ging’s um Content, bei anderen um Spiele, und bei wiederum anderen um Content und Spiele.“

Auch auf die Konkurrenz von Microsoft ging Khan ein: „Es ist nicht so, dass Microsoft keine Angebote macht. Sie wollen nur nicht den angebotenen Preis bezahlen, weil Sony bereits mit ziemlich hohen Zahlen vorgelegt hat.

Abschließend meinte er: „Dieses ‚PlayStation Advantage‘-Branding und ‚Konsolen-Exklusiv‘ sind zwei Begriffe, die in den nächsten Paar Jahren häufig zum Einsatz kommen werden.“

Godfall für die PS5

Wie wahrscheinlich ist das? Es sind bislang alles unbestätigte Aussagen. Man wird also abwarten müssen, ob sich das Ganze wirklich so bestätigt. Doch eine Tendenz in diese Richtung ist tatsächlich bereits erkennbar, es ist also nicht komplett aus der Luft gegriffen.

Denn neben Marvel’s Avengers hat Sony für seine PS5 bereits einige Exklusiv-Deals in der ein oder anderen Form schließen können. Heiß erwartete Third-Party-Titel wie Godfall, Bugsnax oder Ghostwire: Tokyo wurden schon als Konsolen- oder Zeit-exklusiv für die PS5 bestätigt. Aber auch bei einigen noch nicht angekündigten Spielen wie beispielsweise Final Fantasy 16 gibt es Gerüchte, sie könnten Zeit-Exklusiv für die PS5 kommen.

Was haltet ihr von solchen Deals? Machen sie die PlayStation 5 attraktiver oder schaden sie dem Gaming-Markt?