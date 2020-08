Im Action-Adventure Marvel’s Avengers schlüpft ihr in die Rolle eines Helden aus dem Marvel-Universum. Wie nun bekannt wurde, ist auch Spider-Man ein spielbarer Charakter. Aber nur auf PS4 und PS5. Das finden viele Fans überhaupt nicht gut.

Was genau ist passiert? In einem Tweet teilte Sony mit, dass der Charakter Spider-Man ein Teil von Marvel’s Avengers wird. In einem ausführlichen Blogpost wird zudem beschrieben, dass seine besondere Akrobatik und die Spinnenweben eine wichtige Rolle spielen werden.

Allerdings wird es diesen Charakter nur auf zwei Plattformen geben: der PlayStation 4 und dem Nachfolger PS5. Fans von PC und Xbox gucken in die Röhre und sind wenig begeistert.

Warum ist das ein Problem? Marvel’s Avengers verfolgt einen „Games as a Service“-Ansatz. Das Spiel legt Wert auf einen Multiplayer und soll mit der Zeit weiterentwickelt und um neue Helden ergänzt werden.

Auch wenn es, zumindest zum Release, kein Crossplay geben soll, ärgern sich viele Fans um die Exklusivität bei Spider-Man. Selbst einige PS4-Nutzer kritisieren die Entscheidung von Square Enix, Crystal Dynamics und Sony.

„Das letzte, was das Spiel brauchte, waren negative Schlagzeilen“

Was kritisieren die Fans? Im Subreddit zu Marvel’s Avengers dominieren derzeit negative Threads rund um das Thema Spider-Man. In den meisten Kommentaren gibt es vor allem vier große Kritikpunkte:

Spider-Man ist ein ikonischer Charakter der Marvel-Welt, den jeder gerne spielen möchte.

Helden spielen eine wichtige Rolle, da sie Abwechslung in das Gameplay bringen.

Es soll Missionen speziell für jeden Helden geben. Es könnte also sein, dass Nutzer der PlayStation neben dem Charakter sogar mehr spielbare Missionen bekommen. Viele stellen sich auch die Frage, wie auf den anderen Plattformen mit Spider-Man in der Geschichte umgegangen wird (via reddit).

Sie zahlen den gleichen Preis für eine andere Plattform, bekommen aber weniger Inhalt.

Spider-Man wird Teil des Spiels und stielt mit der Diskussion um ihn den anderen Charakteren die Show.

Der reddit-Nutzer Stopthelemurs hat einen Beitrag erstellt, in dem er beschreibt, wie Marvel’s Avengers von vielen gesehen wird.

Dieser hat den Titel „Das letzte, was das Spiel brauchte, waren negative Schlagzeilen“ und er erklärt seine Aussage wie folgt:

Egal wo reden Leute schlecht über das Spiel. Ich hab einen Beitrag im Gaming-Subreddit geschrieben, dass ich mich wirklich auf das Spiel freue, und er bekam viele Downvotes. Der Top-Kommentar kritisierte, dass das Spiel schrecklich aussehe. Marvel’s Avengers wird dauerhaft kritisiert. Aus irgendeinem Grund fühlt es sich so an, als wäre niemand interessiert. Und nun das. Das letzte, was dieses Spiel brauchte, war das. Die Gegenreaktionen waren heftig. Alle scheinen sich hier einig zu sein.

Der reddit-Nutzer batbugz schreibt, dass es auch ein spezielles Outfit für Spider-Man auf der PS4 getan hätte, um den Charakter dort interessanter und exklusiver zu gestalten. Einen spielbaren Charakter komplett zu sperren, sei „lächerlich“.

Gibt es auch positive Stimmen? Es gibt einige Spieler, die sich einfach über die Implementierung von Spider-Man in das Spiel freuen. Sie sind Fans und haben Lust darauf, den Charakter auszuprobieren.

Außerdem gab es einige Kommentare, die darauf hingewiesen haben, dass Sony ja die Film-Rechte an Spider-Man besitzt. Das könnte ein Grund sein, warum der Charakter exklusiv nur für die PS4 und PS5 erscheint.

Andere Spieler wiederum hoffen, dass Spider-Man nur eine Zeit exklusiv auf den beiden Sony-Konsolen bleibt und später auch für Xbox und PC veröffentlicht wird. Hinweise darauf gibt es jedoch nicht.

Das sind die bisherigen Charaktere von Marvel’s Avengers, wobei Captain America nur in der Story eine Rolle spielt und die anderen 5 spielbar werden.

Wann geht es los mit Marvel’s Avengers? Am 7. August starten die ersten Beta-Tests zur Marvel’s Avengers, wenn auch erstmal exklusiv für die PS4. Nutzer von PC und Xbox starten erst am 14. August, die offene Beta beginnt am 21. August. Der Release soll bereits am 4. September stattfinden.

Marvel’s Avengers klingt trotz der Kritik recht interessant und gehört zu den 5 meist erwarteten Mutliplayer-Releases im Jahr 2020.