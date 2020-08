Marvel’s Avengers: 5 Gründe, warum sich Multiplayer-Fans darauf freuen sollten

Das Action-Adventure Marvel’s Avengers steht kurz vor dem Start der ersten Beta-Tests. Wir von MeinMMO verraten euch 5 Gründe, warum das Spiel auch für Multiplayer-Fans interessant sein könnte.

In Marvel’s Avengers schlüpft ihr in die Rolle eines Helden aus dem Marvel-Universum und erledigt mit diesem actionreiche Missionen. Dabei erwarten euch ein Singleplayer mit Story-Missionen, aber auch viele Coop-Aufgaben, die ihr gemeinsam mit anderen Spielern lösen sollt.

Das Spiel legt Wert auf den Multiplayer und könnte sogar ein interessanter „Games as a Service“-Titel werden.

Im August finden verschiedene Beta-Events zu dem Action-Adventure statt, doch wir haben bereits jetzt alle bekannten Infos gesammelt und stellen euch die wichtigsten Merkmale vor.

1. Ein Multiplayer im Mavel-Universum

Einer der interessantesten Aspekte an Marvel’s Avengers ist das Universum und die Geschichte darum. Viele Charaktere des Spiels sind Bekannte aus Comics, Film und Fernsehen. Allerdings gibt es auch neue, unverbrauchte Gesichter.

Das Spiel legt viel Wert auf bombastische Cutscenes und imposante Atmosphäre. Zudem hat die Story einen interessanten Ansatz.

Hinweis: Der nächste Abschnitt erzählt den Hintergrund zur Geschichte des Spiels und verrät damit eventuell relevante Inhalte aus der Story. Das meiste davon wurde jedoch schon in einem Trailer gezeigt, der ebenfalls eingebunden wurde.

Worum dreht sich die Story? Die Geschichte des Spiels startet am A-Day, einem Tag, an dem die Avengers gefeiert werden. Während der Zeremonie jedoch leitet Taskmaster einen Terror-Angriff auf die Stadt.

Dieser Angriff zerstört den Hellicarrier der Avengers, was zu einer Explosion, der Zerstörung eines großen Teils der Stadt und zum Tod von Captain America führt. Die Avengers werden für das Chaos verantwortlich gemacht und lösen sich daraufhin auf.

5 Jahre später hat eine neue Organisation – Advanced Idea Mechanics oder AIM – die Kontrolle übernommen und erklärt alle Menschen mit besonderen Fähigkeiten zu Ungesetzlichen.

Eine Junge Inhumane namens Kamala Khan, die selbst besondere Fertigkeiten besitzt, entdeckt jedoch, dass AIM in den Vorfall am A-Day verwickelt war und versucht nun die Avengers erneut zu vereinen, um sich gegen die Organisation zu stellen.

2. Für Abwechslung sorgen 5 individuelle Charaktere

In Marvel’s Avengers habt ihr die Wahl aus 5 verschiedenen spielbaren Charakteren:

Iron Man

Hulk

Thor

Black Widow

Ms. Marvel

In Zukunft werden dem Spiel kostenlos noch weitere Helden wie Ant-Man hinzugefügt.

Jeder von ihnen soll einzigartige Fertigkeiten und Spezialitäten bekommen, die zu unterschiedlichsten Mechaniken führen sollen. Außerdem bekommt jeder Charakter einen Skill-Baum, verschiedene ultimative Angriffe und kann mit Ausrüstung verbessert werden. Diese verdient ihr euch über Missionen.

Wie sieht das im Multiplayer aus? Im Multiplayer lässt sich zwar jeder dieser Charakter nur einmal mitnehmen, trotzdem soll man durch angepasste Ausrüstung und die Skill-Bäume Unterschiede in der Spielweise auch beim gleichen Charakter merken können.

Wer außerdem nur mit Freunden zocken will, kann direkt die Story und den Singleplayer überspringen und mit seinem Charakter im Multiplayer loslegen.

Um diese 5 spielbaren Superhelden (und Captain America) dreht sich das neue Adventure.

3. Actionreiches Gameplay

Wie es sich für ein Action-Adventure gehört, spielen die Kämpfe eine wichtige Rolle. Sie sollen sehr dynamisch und effektreich sein. Alle Fähigkeiten haben eine „übermenschliche“ Wucht, wie es unsere Kollegen von der GamePro in ihrer Preview beschreiben.

Wie das Aussehen kann, zeigt das Gameplay von Thor aus diesem Video:

Was gibt es an Fertigkeiten? Jeder Charakter soll, neben einem normalen Angriff, 3 aktive Fähigkeiten und eine Super-Fähigkeit nutzen können. Einige Fähigkeiten setzten mehr auf die Kämpfe am Boden, andere wiederum in der Luft.

4. Verschiedene Missions-Typen sorgen für Abwechslung

Im Interview verriet Entwickler Phil Therien MeinMMO einige Details zum Content im Multiplayer. Dieser soll wie ein „lebender Organismus“ funktionieren. Durch den Abschluss von Missionen schaltet ihr wiederum neue Missionen frei, eine Kettenreaktion.

Dabei sollen die Missionen nicht statisch sein, sondern mit der Zeit rein und raus rotieren. Eine gewisse Grundmenge an Aufgaben soll es aber immer geben.

Im War Table findet ihr verschiedene Missionen, die überall in der Welt verteilt sind.

Wie sehen die Aufgaben aus? Missionen im sogenannten War Table sehen wie folgt aus:

Story: Ihr könnt dabei helfen, nach den Ereignissen des A-Day SHIELD wieder aufzubauen. Alternativ könnt ihr Missionen spielen, die erzählen, wie die Helden die Jahre nach dem A-Day verbracht haben.

Ihr könnt dabei helfen, nach den Ereignissen des A-Day SHIELD wieder aufzubauen. Alternativ könnt ihr Missionen spielen, die erzählen, wie die Helden die Jahre nach dem A-Day verbracht haben. Bosse: Ihr könnt euch bekannten und weniger bekannten Bösewichten aus dem Marvel-Universum stellen.

Ihr könnt euch bekannten und weniger bekannten Bösewichten aus dem Marvel-Universum stellen. Geheimnisse: Ihr könnt eine Mission absolvieren, in der ihr ein geheimes SHIELD-Versteck findet, das euch Koordinaten für ein mysteriöses Lager gibt. Und dieses Lager ist dann eine eigene Mission, die euch weitere besondere Belohnungen und Loot gibt.

Ihr könnt eine Mission absolvieren, in der ihr ein geheimes SHIELD-Versteck findet, das euch Koordinaten für ein mysteriöses Lager gibt. Und dieses Lager ist dann eine eigene Mission, die euch weitere besondere Belohnungen und Loot gibt. Sammeln und Grind: Ihr könnt seltene Ressourcen sammeln und euren Helicarrier aufrüsten oder einfach nur EXP und Gear für eure Helden farmen.

5. AI als Unterstützung, wenn nicht genug Freunde online sind

Marvel’s Avengers setzt auf einen Koop, der für insgesamt 4 Spieler ausgelegt ist. Das ist gut für Fans von Multiplayern, die hier in kleinen Gruppen auf ihre Kosten kommen sollten.

Doch selbst wenn nicht genug Freunde gleichzeitig online sind oder ihr nicht mit anderen losziehen wollt, gibt es eine Alternative.

So könnt ihr neben eurem Charakter auch die anderen Mitglieder der Avengers ausrüsten und leveln. Diese AI begleitet euch dann in die Kämpfe, was ein wenig an das Helden-System aus Guild Wars 1 erinnert.

Wenn ihr in Marvel’s Avengers allein losziehen möchtet, könnt ihr euch Hilfe von NPCs sichern.

Der einzig spannende Release bis Oktober?

Marvel’s Avengers erscheint am 4. September und das ist ein interessanter Zeitpunkt. Ursprünglich war der Titel für Mai 2020 angedacht, wurde dann jedoch verschoben.

Nun, da New World erst 2021 erscheint und andere Titel mit ihrem Release bis zum Start der neuen Konsole warten, herrscht im August und September eine kleine Flaute an neuen Spielen.

Wenn ihr also derzeit kein Spiel habt, das euch begeistert, lohnt es sich Marvel’s Avengers im Blick zu behalten. Alternativ haben wir von MeinMMO euch die 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs zusammengestellt.