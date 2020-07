Das Action-Adventure Marvel’s Avengers startet im August mit der Beta. Im neusten War Table, dem Livestream der Entwickler, wurde über die Inhalte der Beta gesprochen. Dabei gab es auch Infos zu den AI-Teammitgliedern, die in Missionen genutzt werden können.

Wie funktioniert das Spiel? In Marvel’s Avengers dreht sich alles darum, dass ihr einen bekannten Marvel-Helden steuert und ihn mit der Zeit besser ausrüstet und neue Talente freischaltet.

Dazu stürzt ihr euch in verschiedene Missionen, die im Multiplayer mit insgesamt 4 Spielern erledigt werden. Dabei gibt es 4 unterschiedliche Typen von Missionen, in denen ihr beispielsweise die Story erlebt oder Bosse bekämpft.

Den Multiplayer von Marvel’s Avengers haben wir von MeinMMO euch bereits ausführlich vorgestellt.

In diesem Video könnt ihr euch bereits Gameplay zu Marvel’s Avengers anschauen.

Was hat es mit den Teammitgliedern auf sich? Da die Missionen für 4 Teilnehmer ausgelegt sind, könnt ihr sie schlecht komplett allein erledigen. Doch wer ohne andere Spieler losziehen möchte, kann das in Marvel’s Avengers tun.

Dafür stehen euch verschiedene AI-Teammitglieder zur Verfügung. Doch die laufen nicht nur einfach stumpf mit. Stattdessen erinnert das System an die Helden aus Guild Wars 1, weil ihr selbst Einfluss auf die AI nehmen könnt.

Die 5 meist erwarteten, neuen Multiplayer-Spiele 2020

Ihr könnt euer Team nach eigenen Wünschen zusammenstellen

Wie funktioniert die AI? Die Teammitglieder, die ihr euch für Coop-Missionen ins Boot holen könnt, sind nicht einfach nur vorgegebene NPCs. Stattdessen könnt ihr euer Team mit den Marvel-Helden bestücken, die zu eurem Spiel-Stil passen.

Außerdem könnt ihr die Charaktere anpassen, indem ihr ihnen passende Ausrüstung, Skillungen und Fähigkeiten verpasst.

Hilfreich ist das System außerdem, falls eure Freunde den gleichen Charakter spielen, wie ihr. Denn pro Mission darf es nur einen Hulk geben, das gilt sowohl für mehrere Spieler als auch die AI-Teammitglieder.

Ihr könnt in die Rolle bekannter Helden aus dem Marvel-Universum schlüpfen.

Warum ist diese AI so cool? Das System erinnert mich, Alexander Leitsch, stark an Guild Wars 1, ein Spiel, das ich tausende Stunden gespielt habe. Viele dieser Stunden habe ich allein mit Helden verbracht, die ich leveln und nach meinen Wünschen anpassen konnte.

Das System sorgte dafür, dass man nicht ständig auf Spieler angewiesen war und allein oder in einer kleineren Gruppe von Freunden losziehen konnte. Außerdem konnte ich die Spielweise der Helden perfekt auf meine Bedürfnisse und die jeweilige Mission anpassen.

Die Helden in Guild Wars 1 sorgen sogar dafür, dass sich ein Einstieg in das Coop-RPG auch 2020 noch lohnen kann.

Guild Wars 1 hat ein großes Repertoire an verschiedenen Helden.

Gibt es die AI bereits in der Beta? Ja, bereits zum Start der Beta wird es AI-Teammitglieder für die Coop-Missionen geben. Der Beta-Test, der am 4. August auf der PS4 beginnt, wird zeigen, wie gut die AI sich wirklich in den Missionen schlägt und ob sie ein akzeptabler Ersatz für andere Spieler sein kann.