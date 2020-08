Über Marvel’s Avengers wird derzeit viel diskutiert, weil das Action-Adventure den Charakter Spider-Man exklusiv für die PS4 und PS5 angekündigt hat. Nun wurden in einem Blogpost weitere Inhalte für diese Konsolen vorgestellt.

Was ist los bei Marvel’s Avengers? Am 3. August gab Sony bekannt, dass der Charakter Spider-Man in Marvel’s Avengers exklusiv für die PS4 und PS5 veröffentlicht wird. Wer das Spiel für die Xbox oder den PC kauft, hat keinen Zugriff auf diese Ikone des Marvel-Universums.

Diese Ankündigung sorgte für viel Ärger und Diskussionen bei den Fans von Marvel’s Avengers. Immerhin handelt es sich um einen Titel, der den Fokus auf Multiplayer legt und als „Games as a Service“ längerfristig weiterentwickelt werden soll.

Viele konnten den Schritt, etwas exklusiv für eine Plattform anzubieten, nicht nachvollziehen.

Für alle Plattformen wird es zum Start 5 Charaktere geben. Die Konsolen von Sony werden 2021 dann exklusiv Spider-Man bekommen.

Was ist nun passiert? Nur einen Tag später wurde ein neuer Beitrag auf dem PlayStation-Blog veröffentlicht. Erneut geht es um neue, aber auch exklusive Inhalte für die Konsolen von Sony.

Besondere Missionen, mehr Cosmetics und viele Boni

Welche neuen Infos zu Marvel’s Avangers gibt es? Im Beitrag wurden neue Details zu dem Action-Adventure veröffentlicht, die für alle Plattformen gelten. Dazu zählen:

Community-Herausforderungen, in denen die Spieler gemeinsam bestimmte Aufgaben lösen müssen, um dann Belohnungen für alle zu erspielen. Diese Aufgaben sollen aber keine schwere Voraussetzung haben und jeder soll daran teilnehmen können.

Es sind kosmetische Erweiterungen geplant, darunter alternative Outfits und Takedowns (kosmetische Fähigkeiten eines Superhelden). Viele davon sollen erspielbar sein, manche landen jedoch im Marketplace.

Was gibt es exklusiv für die PlayStation? Am Ende des Blogposts werden Dinge aufgezählt, die es nur auf der PS4 und PS5 geben wird. Und das sind einige:

Es wird exklusive Community-Herausforderungen geben, die nur auf den Konsolen von Sony zu finden sind.

Jeder PlayStation-Spieler erhält automatisch einen 30-tägigen Exklusivzugang zu einem legendären Outfit, legendären Emote, epischen Takedown und einem Namensschild für jeden Superhelden, wenn sie veröffentlicht werden. Das gilt sowohl zum Start des Spiels als auch für neue Charaktere wie Spider-Man oder Hawkeye.

Nutzer von PS-Plus erhalten außerdem mit jedem neuen Helden ein seltenes Outfit, ein Namensschild und 100 Credits (Echtgeld-Währung), um die Veröffentlichung zu feiern.

Außerdem können Besitzer der PS4 die Beta von Marvel’s Avengers bereits früher ausprobieren, als Spieler auf der Xbox One oder dem PC. Das war allerdings bereits länger bekannt.

So sieht der Marketplace von Marvel’s Avengers aus. 100 Coins sollen umgerechnet 1$ entsprechen (Quelle: reddit).

Die neuen Exklusives kommen nicht gut an

Wie reagieren die Fans auf den Beitrag? Derzeit gibt es vor allem zwei Arten von Reaktionen:

Einige Spieler sind enttäuscht, weil noch mehr exklusive Inhalte für die PS4 und PS5 erscheinen. Sie bezeichnen das Spiel als „PlayStation Avengers“ (reddit) und fragen sich, warum es überhaupt für den PC und Xbox One und Series X erscheint (reddit).

Außerdem befürchten sie, dass exklusive kosmetische Inhalte und der Charakter Spider-Man nur der Anfang sein könnten.

Andere Nutzer finden die Aktion mit exklusiven Kostümen für alle Nutzer der PlayStation irritierend. Immerhin gibt es kein Crossplay, also „profitiert“ niemand von den „exklusiven“ Inhalten, weil sie jeder hat (reddit).

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum externen Inhalt Dieses Outfit gibt es kostenlos für alle PS-Nutzer.

Marvel’s Avengers erscheint am 4. September für PS4, Xbox One, PC und Stadia. Später sollen Versionen für die PS5 und Xbox Series X erscheinen. Was euch genau im Action-Adventure erwartet, verraten wir von MeinMMO in unserer Spiele-Vorstellung.