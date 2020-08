Marvel’s Avengers hat Riesen-Potenzial, bitte vermasselt es nicht

Der Loot-Prügler Marvel’s Avengers öffnet vorzeitig seine Server für interessierte Spieler und MeinMMO-Autor Maik Schneider hat sich in der Beta auf den Grind eingelassen. Er meint, das Potenzial des Titels ist riesig – hat aber auch Angst, dass es nicht genutzt wird. Hier ist sein Anspiel-Bericht.

Was ist Marvel’s Avenger’s? Der neue Superhelden-Titel aus dem Hause Square Enix läuft aktuell in der Open-Beta und wildert im Genre der Loot-Shooter wie Destiny oder The Division.

Ihr könnt mit verschiedenen Superhelden aus dem beliebten Marvel-Universum Ausrüstung sammeln, massig Feinde verkloppen und eure Helden leveln. Dabei nutzt es Elemente aus verschiedenen Genres, um die Spielfiguren einzigartig zu machen. In der Beta stehen 4 Charaktere zur Verfügung:

Black Widow nutzt Feuerwaffen wie in einem Shooter, die sogar verstärkten Headshot-Schaden austeilen

Iron Man schneidet sich eine Scheibe bei Anthem ab und bietet echtes Fliegen ohne Abstriche und verschiedene Waffen

Hulk und Ms. Marvel erinnern an „God of War“ und prügeln sich mit ihren Fähigkeiten durch die Gegner

Hier gibt’s eine Übersicht mit allen spielbaren Helden





In Marvel’s Avengers könnt ihr prügel, fliegen, schießen und Kisten mit Hulk öffnen.

Dazu bringen die Lieblinge aus TV und Fernsehen alle 3 Fertigkeiten mit, die ihr immer mal einsetzen könnt, um viel Schaden auszuteilen oder zum Befreiungs-Schlag anzusetzen. Eine „Power-Leiste“ bietet dazu eine weitere Eigenschaft, die bei den Helden mal einen Verteidigungs-Schild aktiviert, mal den Schaden erhöht oder für kurze Unverwundbarkeit sorgt.

In den Missionen geht ihr als 4er-Team auf Ziele-Jagd und müsst verschiedene Aufgaben erledigen. Habt ihr grade keine Mitspieler zur Hand, helfen euch NPCs, die dem restlichen Team Leben einhauchen. Ihr seid also in den normalen Missionen immer zu viert, auch als Solo-Spieler. Match-Making bietet Marvel’s Avenger’s aber auch.

Ein Prügel-Spiel zum Verlieben

Wie spielt es sich? In der Tutorial-Mission darf man bereits mehrere Helden im Schnelldurchlauf testen und ich spürte sofort, dass mir das flüssige Gameplay und das allgemeine Spielgefühl liegt. Fäuste, Kugeln und Iron Man fliegen elegant den feindlichen Gesichtern entgegen und sorgen für eine Menge Action.

Die Kamera-Führung wirkt anfangs unruhig und etwas hakelig, was sich aber nach einigen Spielstunden legt. Außer ihr wechselt den Charakter – denn die spielen sich teilweise so unterschiedlich, dass ihr auch die Kamera anders handhaben müsst.

Doch das Gameplay an sich fühlt sich gut an. Das Feuern, Schlagen, Wüten und gelegentliches Ausweichen machen Spaß und nutzt sich auch nach längerer Spiel-Zeit kaum ab. Besonders mit Leuten im Chat kriegt ihr hier eine kurzweilige Superhelden-Erfahrung, die euch mehrere Stunden am Stück fesseln kann. Um darüber hinaus spannend zu bleiben, bietet Marvel’s Avenger’s ein Ausrüstungs-System und Skill-Bäume, sowie ein RPG-Levelsystem für alle Helden. Mehr zum Gameplay gibt’s im Anspiel-Bericht von MeinMMO-Kollege Philipp Hansen.

Eines der Highlights bei den Fertigkeiten – Iron Man’s Hulkbuster

Die Unsicherheit ist groß – Wie wird es zum Release?

Wo fangen die Probleme an? Bis hierhin, alles cool. Das Spiel macht mir Spaß und auch beim dritten und letzten Beta-Wochenende werde ich ein paar Stunden mit Gummi-Armen um mich schlagen.

Doch das Gewand, in dem dieser Spielspaß daher kommt, macht mir ein wenig Sorgen – denn Marvel’s Avenagers ist ein „Games-as-a-Service“-Titel. Als Destiny-Veteran habe ich da so meine Zweifel, ob Avengers vom Start weg überzeugen kann. Zwar gefällt mir die Vorstellung, einen großen Marvel-Titel vielleicht über Jahre spielen zu können und immer wieder neue Inhalte zu sehen. Doch es birgt auch eine große Gefahr des Scheiterns.

Warum könnte es scheitern? Alles, was um das hervorragende Gameplay passiert, wirkt in der Beta teilweise lieblos und besonders die Missionen machen einen eher unspektakulären Eindruck. Ein Ziel erreichen hier, 5 Abschnitte räumen da und wenn man Glück hat, wartet am Ende der Missionen ein größerer Gegner, der wenigstens ein bisschen Spannung reinbringt. Das sind die Missionen der Beta:

3 Trainings-Herausforderungen – Je 10 Wellen von Gegnern besiegen

5 Abwurfzonen-Missionen – Kleine und schnelle Einsätze

2 Gefahrensektor-Missionen – Etwas längere Missionen

1 ikonische Mission – Längere Missionen, die sich um einen bestimmten Helden drehen

1 versteckte Schnee-Mission

1 Schurken-Sektor – Hier gibt’s einen dicken Boss-Kampf am Ende

Das Highlight der Test-Phase ist der Kampf gegen einen bis an die Zähne bewaffneten Kampf-Läufer im Schurken-Sektor. Das abwechselnde Kaputt-Schlagen der Schwachstellen und Ausweichen seiner Gegenangriffe ist ein ganz netter Bosskampf und der Inhalt der Beta lässt sich der Test-Phase eines Destiny vergleichen. Doch atmosphärisch überzeugt Avengers nur, wenn man im Kampf ist.





Das Gameplay fetzt. Das Drumherum ist ausbaufähig.

Und hier könnte das große Problem des Titels liegen: Wenn ihr nicht grade fasziniert von den lebensechten Hautfalten an Hulks Achselhöhlen seid, schafft es der Titel bisher nicht mit seinen Reizen zu überzeugen. Die Missions-Umgebungen wirken langweilig und laden selten zum Erforschen ein. Oder kurz: Alles, was nicht zum Prügel-Gameplay gehört, macht derzeit wenig Spaß. Sei es erforschen, seinen Helden verbessern oder Herausforderungen erledigen. Alles macht einen blutleeren Eindruck.

Doch sobald es wieder auf’s Schlachtfeld geht, sind all diese Dinge vergessen. Denn hier offenbart der Titel seine großen Stärken.

Das Gameplay passt – bitte kriegt auch den Rest hin

Wo liegt das Potenzial? Die Kämpfe sind der Hammer! Besonders auf den hohen Schwierigkeits-Graden reicht einfaches Prügeln nicht mehr aus, man muss seine Kombos und die Gegner kennen, im richtigen Moment ausweichen und Zuschlagen. Dazu gibt’s Mechaniken, die gute Reflexe und Reaktionen belohnen, wie „Perfektes Ausweichen“ oder Prügel-Animationen mit größeren Gegnern.

Wenn ihr zum Beispiel mit Hulks Fertigkeit „Würgegriff“ auf einen der größeren Mechs zurennt, gibt er dem nicht nur einfach eine vor’s Kinn, sondern es startet eine einzigartige Animation, die mit ein paar fiesen Kopfnüssen für den Gegner einhergehen.





Alle Helden haben eine breite Auswahl an Tricks und Kombos.

Solche Besonderheiten machen Spaß und es fühlt sich mächtig an. Es gibt sogar Team-Animationen, bei denen mehrere Helden gemeinsam einen Move an den Feinden vollführen. Je mehr Helden es im Spiel gibt, desto größer die Vielfalt des Gameplays und hier stimmt schon viel – schon jetzt mit nur 4 Superhelden zur Auswahl.

Wenn die Entwickler bei Square Enix es schaffen, das starke Gameplay in eine motivierende Umgebung zu packen, könnte der Loot-Prügler tatsächlich lange Spaß bringen. Für die Entwicklung beauftrage der Publisher Studios, die bereits an Gaming-Größen wie „Deus Ex“ oder „Batman“ arbeiteten. Die Studios können zusätzlich auf die große RPG-Erfahrung von Square Enix zurückgreifen, das mit Reihen wie „Final Fantasy“ oder „Kingdom Hearts“ über eine Dekade bewiesen hat, dass sie solche Spiele drauf haben.

Doch Service-Games sind nicht gerade dafür bekannt, gleich zum Start eine ausgereifte und überzeugende Erfahrung zu liefern. Aber aufgrund des wirklich starken Gameplays hoffe ich trotzdem, dass das Gerüst zum Release passt und die Macher einen schlüssigen Plan zur Weiterentwicklung von Marvel’s Avengers vorlegen. Also bitte – vermasselt es nicht.

Wenn ihr jetzt auch Lust auf eine bisschen Superhelden-Action habt, könnt ihr noch dieses Wochenende an der Open-Beta teilnehmen. Hier gibt’s alle Infos zur Avengers-Beta.