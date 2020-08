Red Dead Online bekam in der Nacht zum 11. August ein neues Update. Dieses brachte eigentlich keine großen Änderungen, dafür jedoch jede Menge Probleme.

Was steckt in dem Update? Laut einem Tweet der Entwickler wurde das Varmint Gewehr angepasst. Die Feuerrate wurde deutlich erhöht. Da es keine offiziellen Patch Notes gab, ist ungewiss, was sonst geändert wurde.

Das Update umfasst je nach Plattform nur zwischen 77 und 164 MB (mit Ausnahme auf der Xbox One, dort wurden laut reddit 3,2 GB heruntergeladen). Es scheinen auch keine großen Neuerungen dabei gewesen zu sein. Das ist keine Überraschung, immerhin erschien erst vor zwei Wochen das „The Naturalist“-Update.

Doch obwohl das Update nicht groß war, hat es viele Fehler ins Spiel gebracht. Im reddit überschlagen sich die Threads mit Problem-Meldungen. Die Liste ist ziemlich lang.

Neben Verbindungsfehlern soll es sogar Probleme mit dem Schießen und den Spawns von NPCs kommen. Das macht Red Dead Online derzeit für viele Nutzer unspielbar.

Ein breites Feld an Problemen

Welche Schwierigkeiten gibt es derzeit genau bei RDO? Die Liste von Problemen variiert je nach Thread und Beschreibung etwas. Zudem sollen nicht alle Spieler davon betroffen sein. Allerdings ist das Feld, aus dem die Probleme kommen, überraschend breit gefächert.

Der Nutzer Yougandy9891 fasst die bekannten Probleme auf der PS4 so zusammen:

Es gibt häufige Disconnects, Probleme im Ladebildschirm und Blue Screens

Manche können sich überhaupt gar nicht erst einloggen

Camps erscheinen nicht

Pferde verschwinden während des Reitens

Tiere und NPCs erscheinen gar nicht

Man kann Targets auf Gegnern nicht setzen

Missionen starten nicht

Für den PC kann es zu einem Crash kommen, wenn ihr mit „Alt+Tab“ das Spiel verlasst. Auch mit den legendären Tieren, die mit dem „The Naturalist“-Update ins Spiel kamen, soll es Probleme geben. Die erscheinen wohl selten bis gar nicht.

Wer derzeit durch das reddit, Foren oder Twitter schaut, findet für die beschriebenen Probleme zahlreiche Beispiele, wie hier ein Video von der „Geisterstadt“ mit kaputten Pferden:

Andere Spieler berichten zudem von Problemen beim Schießen oder von Zügen, die plötzlich aus dem Nichts erscheinen, wie in diesem Video:

Wie sieht es mit einem Fix aus? Zum aktuellen Zeitpunkt hat sich Rockstar Games noch nicht zu den Problemen geäußert. Ein Fix ist jedoch dringend notwendig, da sind sich die Spieler einig.

Wann dieser genau kommt, ist aber nicht bekannt.

Genau das gießt aktuell weiteres Öl ins Feuer. Viele Spieler von Red Dead Online sind nämlich schon lange unzufrieden, weil sie das Gefühl haben, deutlich hinter GTA Online zu stehen. Statt regelmäßigen Updates gab es vor dem „Naturalist“-Update eine große Content-Dürre. Dieser Patch hat die Stimmung, zumindest wenn man in die sozialen Medien schaut, nicht gebessert.