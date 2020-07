Nach 7 Monaten bekommt Red Dead Online endlich ein neues, großes Update

Rockstar hat ein dickes Update für Red Dead Online angekündigt – das erste große Inhalts-Update 2020. Nachdem Spieler nun sieben Monate lang auf neuen Content für den Online-Modus von Red Dead Redemption 2 warten mussten, hat es das nächste Update richtig in sich.

Das sagt Rockstar: In einem Blogpost hat Rockstar angekündigt, dass Red Dead Online ein neues Update erhalten soll. Das wurde im Zuge mit dem neuen, dicken Update für GTA V Online vorgestellt.

Das kommende Update ist die erste große Erweiterung an Inhalten seit Dezember 2019, also seit sieben Monaten. Damals erschien die neue Rolle Moonshiner zusammen mit einem neuen Outlaw-Pass, einem Revolver und Kosmetika.

Dass seitdem nichts passiert ist, hat die Spieler offenbar ziemlich genervt. So sehr, dass sie im Spiel selbst protestiert haben, indem sie sich als Clowns verkleideten (via PC Gamer). Die Clowns haben sich teilweise in Saloons geprügelt oder in den Städten randaliert.

Neue Rolle und weitere Inhalte

Das steckt im Update: Übermäßig viele Informationen verrät Rockstar noch nicht über die kommenden Inhalte. Lediglich einige Eckpunkte sind bereits bekannt:

eine neue Rolle

ein neuer Outlaw-Pass

haufenweise Inhalte, die von der Community gewünscht wurden

Außerdem soll noch „viel mehr zum Spielen und Entdecken in den kommenden Monaten“ erscheinen. Die Inhalte des kommenden Updates bleiben also offenbar nicht die einzigen, die Red Dead Online im Jahr 2020 noch erhält.

Die neue Rolle soll euch in die „Geheimnisse des Naturalismus“ führen und ein beigefügtes Bild zeigt einen Jäger mit Gewehr und Pelzmütze, der gerade einem Elch auflauert (siehe Titelbild). Außerdem zeigt Rockstar das Bild eines jungen Jaguars – ebenfalls beliebte Beute.

Es ist also gut möglich, dass die neue Rolle eine Art Trapper wird, wie sie für den wilden Westen bekannt und ikonisch sind. Die Rolle würde gut zu den bereits im September 2019 eingeführten Händlern passen, denn erbeutete Pelze und Trophäen müssen auch irgendwie verkauft werden.

Wann kommt das Update? Rockstar hat den Release des Updates bereits für den kommenden Dienstag, den 28. Juli 2020, bestätigt. Es sind also nur noch wenige Tage, bis ihr euch mit einer neuen Rolle in die Inhalte stürzen könnt.