PS Plus: Spiele im April 2022 – Release, Gerüchte und Spekulationen

PlayStation Plus „schenkt“ euch jeden Monat Games im Rahmen des kostenpflichtigen Abos. Sony verrät die neuen Spiele für PS4 und PS5 jedoch immer erst kurz vor der Veröffentlichung. MeinMMO zeigt euch den Zeitplan und mögliche Kandidaten für PS Plus April 2022.

Wie sieht der Zeitplan aus? Bei PS Plus gibt es einen festen Termin für Freischaltung der kostenlosen Spiele – der erste Dienstag des neuen Monats. Alle anderen Infos bleiben vorher unklar:

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 05. April Erfahrungsgemäß gegen 12 Uhr mittags

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 30. März Enthüllung der Spiele passiert oft gegen 17:30 Uhr



Die Uhrzeiten und das Datum der Enthüllung basieren auf Erfahrungswerten und können sich noch ändern. Sicher ist eigentlich nur der Freischaltungs-Termin am 05. April.

In den folgenden Absätzen möchten wir euch mögliche Titel nennen und informieren über die Inhalte eines Abos bei PS Plus. Die Spiele aus dem März könnt ihr euch so lange sichern, bis die neuen Spiele online sind:

PS Plus: Das sind die 4 neuen Spiele im März 2022 für PS4 und PS5

PS Plus April – Spekulationen und Gerüchte

Welche Games könnten im April kommen? Aktuell gibt es keine Leaks zu PS Plus im April 2022. Wir haben uns jedoch in der Community ein wenig umgesehen, Gerüchte gecheckt und listen euch ein paar mögliche Titel auf.

Bitte bedenkt jedoch, dass es sich dabei nicht um verbindlich Infos handelt, sondern rein um Spekulationen und Gerüchte, die durchs Internet schwirren:

Cuphead für PS4 – Run&Gun-Actiongame mit Fokus auf Bosskämpfe Das irre-schwere Action-Spiel lässt sich zu zweit erleben und kennt keine Gnade. Es ist das hartnäckigste Gerücht in der Community.

Marvels Avengers für PS5 – Superhelden-MMO mit Beliebtheits-Problemen Der Titel versprach viel, kam aber zum Release nicht gut an. Das Spiel ist jedoch ein Service-Game und wird immer noch weiterentwickelt. Eine gute Möglichkeit, um wieder mehr Interesse zu erzeugen, wäre über PS Plus.

MLB: The Show 22 für PS4/PS5 – Baseball-Simulation auf AAA-Niveau Ein früherer Teil von MLB: The Show war bereits mal mit PS Plus verfügbar und der Release des neusten Spiels der Reihe fällt genau auf den PS-Plus-Tag. Ein möglicher Hinweis auf einen kostenlosen Einstieg.

Everybody’s Golf für PS4 – Niedliches Golfspiel mit Multiplayer Der Titel ist auch im Xbox Game Pass verfügbar und aktuell gibt es Vermutungen, dass das Golfspiel auch ein Kandidat für PS Plus ist.

Sackboy: A Big Adventure – PlayStation-Exklusiver 3D-Plattformer Sony-eigene Spiele landen gern mal bei PS Plus und der Release des Titels liegt bereits über 1,5 Jahre zurück. Das Jump&Run mit Koop zählt damit ebenfalls zu einem gehandelten Kandidaten.



Sobald wir neue Infos haben oder Leaks auftauchen, findet ihr mehr dazu auf MeinMMO.

Ein Spiel, das ihr euch sicher für die PS5 holen könnt, ist übrigens GTA Online. Da kam im März die Next-Gen-Version und mit PS Plus bekommt ihr das Action-Spiel aktuell gratis:

GTA 5 Online: Next Gen-Update – Alle Infos zu Release und Inhalten für PS5, Xbox, PC

Was bringt PS Plus? Die meisten Spiele mit Multiplayer könnt ihr online nur mit Freunden zusammen spielen, wenn ihr eine aktive Mitgliedschaft bei PS Plus habt.

Dazu kommen die monatlichen Spiele und anderen „kostenlose“ Extras wie Skins, Rabatte oder Boni-Pakete für ausgewählte Spiele. Euch steht auch eine Auswahl mit Sony-Spielen zur Verfügung.

Schaut immer mal wieder im PS Store vorbei und prüft die PS-Plus-Sektion, damit ihr keine Boni für Spiele verpasst, die interessant findet.

Möglicherweise ändert sich jedoch bald das System rund um PS-Plus. Lest hier mehr dazu: Sony bringt wohl seinen eigenen „Game Pass“ für PS4 und PS5 – Das sind die drei Abo-Modelle und die Kosten