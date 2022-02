Schon seit Dezember gibt es Gerüchte und Spekulationen um „Spartacus“. Dahinter soll sich der Versuch verbergen, einen eigenen Game Pass für Sonys PlayStation zu schaffen. Jetzt gibt es endlich konkrete Infos dazu, darunter die voraussichtlichen Abo-Modelle und die Preise. Erfahrt alles, was bisher zu Spartacus bekannt ist, hier auf MeinMMO.

Was hat es mit Spartacus auf sich? Spartacus ist nicht ein neues Action-Game, in dem man wilde Gladiatoren spielt, sondern ein Code-Name, hinter dem sich Sonys Versuch verbirgt, etwas wie einen Game Pass für die PlayStation zu etablieren.

Denn bisher feiert der große Konkurrent Microsoft mit seinem Xbox Game Pass große Erfolge. Abonnenten können hunderte von Games ohne weitere Kosten zocken und darunter sind sogar viele brandneue Titel, die schon zum Launch im Pass verfügbar sind. Aktuelles Beispiel ist das heiß erwartete Total War: Warhammer 3.

Entgegen ersten Befürchtungen, dass Spiele so verramscht und weniger gekauft werden, haben sich nicht bewahrheitet und sogar ins Gegenteil verkehrt. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis Sony sich ebenfalls an einem solchen Abo-Service versuchen wird.

Neue Abo-Modelle mixen PS-Plus und PS-Now

Was sind die drei Abo-Modelle und die Kosten? Laut der Seite VentureBeat und dem Experten Jeff Grubb (via Twitter) gibt es jetzt erstmals Infos, wie der neue „Game Pass“ aufgebaut sein wird. Er soll drei Ebenen enthalten und dabei Elemente von Sonys bisherigen Abo-Diensten PS-Plus und PS-Now enthalten. Das Branding und die Begriffe sollen dabei von PS-Plus stammen:

PS-Plus – Essential: Das ist im Grunde das PS-Plus-Abo, das ihr schon kennt. Ihr bekommt ein paar Spiele pro Monat ohne weitere Kosten sowie Online-Zugang. Dieses Abo kostet 10 Dollar im Monat.

Das ist im Grunde das PS-Plus-Abo, das ihr schon kennt. Ihr bekommt ein paar Spiele pro Monat ohne weitere Kosten sowie Online-Zugang. Dieses Abo kostet 10 Dollar im Monat. PS-Plus – Extra: Hier bekommt ihr alles aus dem Essential-Level plus den Game-Catalogue. Das ist eine Sammlung von hunderten älteren Spiele, die ihr laden könnt. Das Feature war früher in PS-Now enthalten. Dieses Abo kostet 13 Dollar im Monat.

Hier bekommt ihr alles aus dem Essential-Level plus den Game-Catalogue. Das ist eine Sammlung von hunderten älteren Spiele, die ihr laden könnt. Das Feature war früher in PS-Now enthalten. Dieses Abo kostet 13 Dollar im Monat. PS-Plus – Premium: Hier gibt es zusätzlich die Möglichkeit, Games zu streamen, anstatt sie zu installieren. Also ein Cloud-Gaming-Dienst wie Stadia oder Geforce Now. Dazu gibt es noch „Classic Games“ und „Game Trials“. Dieses Abo kostet 16 Dollar im Monat.

Was sollen Classic Games und Trials sein? Das Streaming-Feature war ebenfalls schon in PS-Now enthalten, aber was sollen Classic Games und die Trials sein? Zu den Classic Games gibt es keine Infos. Auch Jeff Grubb weiß nicht, was das sein soll. Die Game Trials hingegen dürften Vorab-Versionen von Spielen sein, die ihr vor Release anzocken dürft. Man vermutet hier, dass es sich um zeitlich begrenzte Demos handelt, ähnlich wie es sie schon bei EA gibt.

Was ist mit Filmen und Serien? Frühere Gerüchte sprachen davon, dass es nicht nur Games, sondern auch Serien, Filme und Musik in Sonys neuem „Game Pass“ geben soll. Immerhin wurde unter anderem der Anime-Anbieter Crunchyroll 2021 von Sony gekauft. Doch von Filmen und Co weiß auch Jeff Grubb (via Twitter) nichts. Die bisher durchgesickerten Info sprechen nur von Games in den neuen PS-Plus-Abos.

Was ist mit PS-Now? Die neuen Abo-Angebote von Sony werden alle unter dem Label von PlayStation-Plus laufen. Die Marke PlayStation-Now wird eingestellt, ihre Features gehen in den Abo-Modellen von PS-Plus auf.

Wann kommt das denn jetzt alles? Laut Jeff Grubb soll der Launch des neuen PS-Plus unmittelbar bevorstehen. Offizielle Angaben gibt es nicht, doch man geht davon aus, dass es schon im März so weit sein wird.

Was haltet ihr von den Features, die voraussichtlich mit dem neuen PlayStation-Plus-Dienst kommen? Denkt ihr, dass Sony damit Microsoft ernsthaft Konkurrenz machen kann oder ist das nur ein schwacher Versuch, gegen Microsoft anzustinken? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Microsofts Game Pass dürfte übrigens bald noch attraktiver werden, denn durch den Kauf von Activision-Blizzard sind deren Spieler sicher bald auch im Pass enthalten.