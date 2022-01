Stimmung nach dem Trailer : Nach der Umstellung YouTubes ist es schwer nachzuvollziehen, wie der Trailer in der Community nun ankommt. Doch schon einen Tag nach dem Release gab es am 10. September etwa 12.500 Likes gegenüber 21.000 Dislikes bei 346.000 Aufrufen.

In dieser Übersicht zeigen wir euch alles, was wir zum Release der PS5- und Xbox-Series-X|S-Version von GTA 5 und GTA Online wissen.

GTA 5 und GTA Online bekommen Versionen extra für PS5 und Xbox Series X|S. Die sind “Expanded and Enhanced”. Der Release ist im März 2022. Wir zeigen euch hier alles, was wir zur neuen Version wissen und was Spieler am PC erwartet.

