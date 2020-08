Top-Streamer spielt MMORPG ESO 210 Stunden auf Twitch, aber scheitert

Jaryd „summit1g“ Lazar ist einer der größten Streamer auf Twitch. Er ist bekannt dafür, Spiele alleine auf der Plattform zu etablieren. Jetzt wollte er das mit dem MMORPG The Elder Scrolls Online machen, bricht das aber nach 210 Stunden ab. Das Spiel macht ihn fertig, sein Kanal schrumpfte.

Das ist das Besondere an summit1g: Der ehemalige CS:GO-Profi hat mit über 5,24 Millionen einen der fünf größten Kanäle auf Twitch. Dabei spielt er aber selten das, was im Trend liegt, sondern setzt eigene Akzente. Er gilt als ruhiger und sachlicher Spieler, der eine entspannte Atmosphäre erzeugt: ein Streamer, bei dem sich die Zuschauer wohlfühlen und abschalten können.

summit1g ist so groß und hat einen so einzigartigen Stil, dass er Games alleine auf Twitch etablieren kann. So sorgte er im Januar 2019 dafür, dass das vorher eher unbeachtete Sea of Thieves plötzlich zu einem beliebten Spiel auf Twitch wurde.

Nachdem er in den letzten Monaten viel Zeit mit Valorant und Rollenspiel in GTA 5 verbracht hat, wendete er sich Mitte Juli plötzlich dem MMORPG The Elder Scrolls Online zu. Auch das ist kein etablierter Titel auf Twitch, sondern liegt so auf Platz 51.

Das MMORPG ESO hatte ihm offenbar sein Freund shroud empfohlen, der grade eine Streaming-Pause macht. Und zu Beginn seiner Zeit schien summit1g auch begeistert.

Er sagte: „vielleicht bin ich süchtig nach ESO.“ (via twitter)

summit1g lässt Zuschauerzahlen von ESO um 63% steigen

So viel ESO hat er gespielt: Seit dem 13. Juli war summmit1g 210 Stunden bei ESO auf Sendung. Im Schnitt sahen ihm 11.889 Leute zu.

Die reine Wucht des Streamers sorgte bei ESO kurzfristig für einen Boom. Die gesehenen Stunden von ESO stiegen in den letzten 14 Tagen um 63%. Dabei war in ESO eigentlich sonst wenig los, das Addon Greymoor erschien bereits Mitte Mai.

Nach der anfänglichen Begeisterung für das Spiel, setzte rasch Ernüchterung ein.

ESO macht Streamer einfach fertig

Das war das Problem: summit1g spielte in den letzten Wochen zwar viel ESO, war aber selbst mit sich unzufrieden. Er sagte, seit er das MMO spielt, bringt das einen anderen Vibe in den Kanal.

Der Streamer selbst hätte eine andere Einstellung entwickelt. Er fange an, zu „salty“ zu werden, sich zu oft zu beschweren und zu meckern. Das übertrage sich dann auf den Chat (via twitch).

Summit1g schien sich immer wieder über Mechaniken im Spiel zu ärgern. So sagte er, das PvP rege ihn auf. Da seien Leute wie Götter, die keinen Schaden nehmen und einen fertig machen.

Auch über Dungeons im PvE beschwerte er sich live auf Sendung, da brach er in eine Tirade aus. Das sei der letzte Dungeon, in den er je gehe, er werde jetzt nur noch PvP spielen. Das sei alles so blöd, in Dungeons gehe es nur darum, „langsam zu laufen“. Das sei die einzige Mechanik.

So ist summit1g zwar manchmal, so war er auch früher schon, aber das ist offenbar nicht das, was er selbst will und was seine Zuschauer von ihm erwarten.

Er twitterte dann am 28. Juli: Er merke, wie er in den letzten Wochen in ein Loch fällt. Es tue ihm leid, ein Arsch gewesen zu sein (via twitter).

Auch die Zahlen seines Kanals litten merklich unter dem neuen Programm. In der Zeit bei ESO schauten ihm nur etwa halb so viele Leute zu wie in GTA 5. Zudem verlor er über 91.000 Follower in den 210 Stunden im MMORPG: Sein Kanal schrumpfte also.

So ging das aus: Am 2. August hat summit1g verkündet, sich von ESO zurückzuziehen. Er zog offenbar die Notbremse, nachdem er am Tag vorher verkündet hatte: ESO schicke ihn auf eine Achterbahn der Gefühle.

summit will nun ein neues Spiel auszuprobieren. Tatsächlich hat er sich jetzt für Guild Wars 2 entschieden.

Bei einem ersten Stream schauten ihm im Schnitt über 24.000 Leute zu. Vielleicht kann er nun Guild Wars 2 zum Durchbruch auf Twitch verhelfen, wenn er nicht wieder zu salty wird.

Warum tun sich MMORPGs so schwer auf Twitch?

MMORPG spielen auch 2020 nicht die große Rolle auf Twitch. Der Boom, den WoW Classic 2019 auslöste, ist vorbei. Auch jetzt dominieren wieder andere Spiele die Plattform, dabei geht’s in jedem Twitch-Hit eigentlich um PvP. Woran liegt es eigentlich, dass MMORPGs nicht auf Twitch durchstarten?

