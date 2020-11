Der Release neuer WoW-Inhalte wird kritisch diskutiert. Auch der größte WoW-Streamer findet, dass Blizzard damit einen Fehler begeht. Denn Shadowlands (WoW) tritt so gegen Naxxramas (WoW Classic) an.

Für Fans von World of Warcraft und der Classic-Version des Spiels stehen bald goldene Zeiten an. Es erscheint nicht nur die neue Erweiterung Shadowlands, sondern in der „alten“ Version wird auch der finale Raid Naxxramas veröffentlicht. Der gilt als das härteste, was Classic zu bieten hat. Doch die Release-Termine beider Inhalte könnten ein Problem werden und die Spielerschaft spalten. Das zumindest befürchtet der WoW-Streamer Asmongold.

Was ist das Problem? World of Warcraft Shadowlands startet am 24. November 2020. In Retail-WoW dürfte dann wieder Hochstimmung sein, denn zum Launch einer neuen Erweiterung kehren für gewöhnlichen zahlreiche Spieler zurück. Der erste richtige Raid, Schloss Nathria, erscheint dann am 8. Dezember in der heroischen und am 15. Dezember in der mythischen Variante.

Gleichzeitig findet in WoW Classic die Veröffentlichung von Naxxramas statt, dem letzten großen Raid. Das wird am 3. Dezember der Fall sein.

WoW-Fans müssen sich also auf eines der beiden Spiele konzentrieren, da beide Spiele ungefähr gleichzeitig ihren neuen Inhalt raushauen.

Asmongold sieht da ein Problem: Der bekannte WoW-Streamer Asmongold hat ein Video veröffentlicht, in dem er seine Meinung zum Release der WoW-Inhalte preisgibt. Er ging davon aus, dass es Blizzards Plan sei, Inhalte in Retail und Classic quasi „im Wechsel“ freizuschalten. Während in Retail also gerade eine Content-Dürre herrscht, könnte man in Classic einen neuen Raid angehen und umgekehrt.

Immerhin gibt es eine größere Gruppe an Spielern, die beide WoW-Versionen gerne spielt. Diese müssen sich nun entscheiden, ob sie in Shadowlands vorne dabei sein wollen, oder lieber Naxxramas in Classic angehen möchten.

Besonders Naxxramas ist hier ein besonderer Fall, denn der Raid war das Finale von Classic. Außerdem war das ursprüngliche Naxxramas nur für eine kurze Zeit spielbar, denn mit dem Release von Wrath of the Lich King verschwand der Raid.

Laut Asmongold schießt sich hier Blizzard selbst ins Knie, denn so müssen sich die Spieler entscheiden, welche WoW-Inhalte sie ganz frisch erleben wollen – und das könnte die Vorfreude auf beides schmälern.

Zumindest auf YouTube bekommt Asmongold viel Zuspruch für seine Meinung, aber auch im Subreddit zu WoW wird das Thema immer mal wieder diskutiert.

Auch Profi-Raider haben in WoW: Shadowlands ein Problem mit dem Release der Raids:

