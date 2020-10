WoW: Shadowlands – der neue Termin ist eine Katastrophe für Raider

Es gibt Freude über das neue Release-Datum von WoW: Shadowlands – aber auch Kritik. Die Profi-Raider haben nämlich harte Tage vor sich.

Gestern Abend war es endlich so weit, Blizzard hatte den neuen Release-Termin für die kommende WoW-Erweiterung Shadowlands bekanntgegeben. Während viele Spieler sich freuen, dass der Release nun doch früher als befürchtet stattfindet – nämlich am 24. November – gibt es eine Reihe von Spielern, die damit ein Problem haben. Die Profi-Raider werden nämlich über Weihnachten viel zu tun haben.

Was ist das Problem? Der Release von Shadowlands am 24. November ist kein Problem an sich, sondern die daraus folgenden, anderen Termine. Wie Blizzard bekannt gab, öffnet der erste neue Raid, Schloss Nathria, dann am 8. Dezember, erst einmal nur auf normal und heroisch. Eine Woche später, am 15. Dezember folgt dann der mythische Schwierigkeitsgrad. Der ist besonders wichtig, denn hier kämpfen die besten Spieler der ganzen Welt um den begehrten „World First Kill“ des Endbosses.

Es wird stressig zu Weihnachten – zumindest für Profi-Raider.

Die Profi-Spieler haben quasi nur 9 Tage Zeit, um den Raid zu absolvieren, wenn sie danach in Ruhe mit ihrer Familie Weihnachten feiern wollen.

Gleichzeitig bedeutet ein Raid-Progress über die Feiertage aber auch womöglich weniger Zuschauer, was sich negativ auf die Einnahmen auswirkt. Immerhin sind viele der Profi-Spieler Streamer und darauf angewiesen, dass die World First Rennen von möglichst vielen Zuschauern gesehen werden.

Die Profis müssen sich also entscheiden, ob sie ihrer Gilde treu sein wollen und über die Feiertage am Progress arbeiten oder sich ihrer Familie widmen. Eine schwierige Entscheidung für Spieler, bei denen WoW mehr als nur ein Spiel ist – es ist immerhin ein Teil des Einkommens.

Was hält Blizzard davon? Die ganze Situation dürfte auch für Blizzard selbst nicht sonderlich angenehm sein. Der Game Director Ion Hazzikostas bezog zu den ersten Kritiken gleich Stellung und erklärte über Twitter, dass man hier in einem Zwiespalt sei.

Hazzikostas sagte, dass man zwar versucht, solche Konflikte zu vermeiden, doch die Alternative wäre auch nicht schön. Die optimale Lösung wäre es gewesen, Shadowlands bereits im Oktober zu veröffentlichen – doch da war das Spiel einfach noch nicht fertig. Weiter erklärte er:

Zu Launchen, aber den Raid weiter zu verschieben würde das allgemeine Tempo der Erweiterung ruinieren. Das ganze Spiel zu verschieben, um den Konflikt im mythischen Raid zu vermeiden, wäre auch nicht richtig gewesen für alle, die so geduldig gewartet haben.

Demnach gibt es schlicht keine optimale Lösung und man hat sich nun für einen Weg entscheiden müssen.

Und was machen die Entwickler? Auch Blizzard wird nach einer ungewohnten Lösung suchen müssen. Für gewöhnlich ist bei Blizzard über die Feiertage nämlich „der Laden dicht“ und fast alle Entwickler sind bei der Familie. Doch ein „World First“-Rennen bringt fast immer Bugs und Fehler hervor, die schnell behoben werden müssen. Es ist also davon auszugehen, dass ein kleiner Teil des Entwickler-Teams auch über die Feiertage arbeiten muss, um Probleme auszubügeln. Da viele aber ohnehin von Zuhause aus arbeiten, dürfte das wohl nicht so schwer werden.

Wie findet ihr die Lösung von Blizzard? Hätte man den Raid-Start noch verschieben sollen? Oder ist es richtig, auf den kleinen Prozentsatz an Profi-Raidern keine Rücksicht zu nehmen?

