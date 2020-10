Wenn ihr Freunde zu WoW bekehren wollt, solltet ihr das jetzt tun

Der Einstieg in ein MMORPG kann schwierig sein. Doch ein besserer Zeitpunkt für den Start in World of Warcraft wird wohl nie wieder kommen.

In World of Warcraft gab es immer mal wieder gute Gelegenheiten, um andere Mitspieler zum einzig wahren MMORPG zu „bekehren“. Doch ganz objektiv betrachtet, gab es wohl niemals einen günstigeren Zeitpunkt als jetzt. Das liegt vor allem an dem neuen Pre-Patch 9.0, aber auch an der Verzögerung der Erweiterung Shadowlands. Wir verraten euch, warum ihr genau jetzt mit WoW anfangen und eure Freunde davon überzeugen solltet.

Endlich ein vernünftiger Einstieg

Trotz seines Alters von knapp 16 Jahren besaß World of Warcraft nie ein gutes Tutorial. Das ist auch einer der Gründe, warum WoW für Neulinge schlicht zu schwierig und überfordernd sein kann. Mit der Insel der Verbannten ist dieses Problem endgültig gelöst worden. Die Insel führt nicht nur Stück für Stück an alle relevanten Spielmechaniken heran, wie Quests, Schatzkisten, Rare-Mobs oder das korrekte Anwenden von Fähigkeiten, sondern paar das sogar mit einem kleinen Dungeon-Besuch und einer interessanten Handlung.

Die Insel der Verbannten ist der perfekte Einstieg.

In vielen Gesichtspunkten stellt die Insel der Verbannten das beste Questerlebnis dar, das man gegenwärtig in WoW erleben kann. Das eignet sich zwar nicht nur für Neulinge, für diese ist es aber perfekt.

Leveln, wie es immer sein sollte

Das Leveln in WoW ist in den letzten Jahren ziemlich chaotisch geworden. Alle paar Quests sprang man von Kontinent zu Kontinent. Eine Geschichte von Anfang bis Ende zu verfolgen, war quasi nicht möglich, wenn man halbwegs effizient leveln wollte. Das hat sich mit der Chromie-Zeit nun geändert. Jeder Spieler kann eine Erweiterung auswählen und einfach komplett in dieser Leveln, sämtliche Gebiete dabei durchspielen und die zusammenhängende Kampagne erleben.

Dank der „Chromie-Zeit“ können Spieler bald ihr liebstes Addon zum spielen wählen.

Das Leveln fühlt sich damit nicht nur logischer an, es geht auch schneller von der Hand. Durch die Reduktion des Maximallevels von 120 auf 50 benötigt es nicht nur weniger Stufen, auch die notwendige Menge an Erfahrungspunkten wurde drastisch reduziert. Wer sich richtig abmüht, der kann in knapp 8 Stunden auf Stufe 50 angelangt sein, wer sich entspannt Zeit lässt, benötigt natürlich ein wenig länger – aber diese Zeit gibt es gerade, denn Shadowlands lässt noch auf sich warten.

Anschluss an alle anderen Spieler

Ein großes Hemmnis für den Start in ein älteres MMORPG kann die Distanz sein, die andere Spieler bereits aufgebaut haben. Klar, wie soll man auch zu Leuten aufschließen können, die schon 10 Jahre oder mehr Erfahrung in dem Spiel haben?

Doch genau dafür eignet sich der Pre-Patch 9.0 perfekt. Eine neue Erweiterung stellt in gewisser Weise immer eine Art Soft-Reset dar, der alle Spieler zurück auf den gleichen Stand bringt.

In Shadowlands fangen alle wieder gemeinsam an – quasi bei Null.

Klar, Veteranen haben es mit ihrer starken Ausrüstung während der Level-Phase leichter und das grundsätzliche Verständnis vom Spiel und seinen Mechaniken sind auch weiterhin vorteilhaft.

Doch auf Stufe 60 angelangt sind die Vorteile der Rüstung verschwunden und alle Spieler stehen vor dem gleichen Ziel: Bessere Ausrüstung sammeln, um sich wieder auf das anstehende Endgame vorzubereiten. Das ist die perfekte Gelegenheit, um neue Bekanntschaften zu schließen, die frischen Dungeons unbefangen zu erleben und gleichauf mit allen anderen zu sein.

Wer Freunde in WoW wirbt, kann bald einen richtig feschen Rucksack bekommen

Die Verschiebung von Shadowlands sorgt gleichzeitig dafür, dass neue Spieler sich nicht abhetzen müssen. Sie können die Level-Phase ganz locker durchspielen, ohne großen Zeitdruck zu verspüren. Danach bleibt noch immer genug Zeit, um mal einen Schritt in Dungeons und Raids zu wagen und ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, wie diese Endgame-Aktivitäten ablaufen.