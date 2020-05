Ob ihr es glaubt oder nicht – WoW ist zu schwer für Neulinge

Neulinge haben es in World of Warcraft richtig schwer. Das glaubt ihr nicht? Cortyn von MeinMMO kann euch da eine Geschichte erzählen …

Seit Jahren gibt es in World of Warcraft immer wieder den Vorwurf, dass das Spiel zu einfach geworden ist. Alles sei „casualisiert“ worden, sämtliche Bereiche des Spiels zu simpel und richtig komplex sei schon lange nichts mehr. Doch ist das wirklich so? Ich, Cortyn von MeinMMO, glaube das nicht. Das lässt sich am besten daran festmachen, wenn man ganz neuen Spielern zuschaut. Aber lasst mich erklären …

Dank der aktuellen Corona-Situation hat es viele meiner Freunde zu World of Warcraft getrieben. Die meisten davon sind Rückkehrer, doch ein paar Neulinge sind auch dabei. Genau so einen Neuling hat es gebraucht, um mir zu zeigen, wie unübersichtlich und kompliziert die Spielwelt eigentlich im Laufe der Jahre geworden ist. Es ist ein schier undurchschaubarer Dschungel an Quests, Mechaniken und Systemen, die Neulinge vor komplettes Chaos stellen.

Corona hat viele Leute zu WoW getrieben – auch ein paar ganz frische Neulinge.

Viel zu tun, um auf dem aktuellen Stand zu sein

Eben einer dieser Freunde startete auf Empfehlung seine Karriere als Dämonenjäger. Dann muss er nicht so viel Leveln und hat eine Klasse, die in ihren Grundzügen recht simpel ist, zugleich aber viel Spaß macht und ein tolles Spielgefühl besitzt.

Nachdem er Stufe 120 erreicht hatte, stellte er die eigentlich recht simplen Fragen, was er denn tun muss, um mit uns in diese „schweren“ Dungeons gehen und fliegen zu können. Da begann ich dann meinen Monolog:

Okay, also wichtig ist, dass du rasch die Kampagne des Schwarzen Imperiums machst, um deinen legendären Umhang zu erhalten, den du jede Woche weiter aufwerten kannst. Dann musst du die Kriegskampagne abschließen, um Fliegen lernen zu können. In allen drei Gebieten von Kul Tiras musst du ebenfalls die Hauptstory abschließen und am besten auch alle Weltquests machen. Gerade gibt’s einen dicken Ruf-Bonus.



Achja, vergiss nicht Nazjatar und Mechagon, da gibt’s auch Weltquests. Die in Nazjatar musst du aber erst gesondert freischalten. Und dann gibt’s da noch einen zweiten Weltquest-Typ, den du später etwas versteckt freischalten kannst.



Oh, sobald du kannst, solltest du übrigens auch zu diesem Zwerg Magni in die Herzkammer, damit du Essenzen für das Herz von Azeroth freischaltest. Das musst du noch vorher machen, sonst beginnt die Kampagne vom Schwarzen Imperium gar nicht.



Danach machst du dann am besten einmal die Woche die Daily-Quests in Uldum und den Tal der Ewigen Blüten, um Manifestierte Visionen zu sammeln. Die brauchst du als Währung, um Verstörende Visionen zu machen. Die wiederum verbessern deinen Umhang, der dir Verderbniswiderstand gibt.

Klar, hätte ich mir diese ganzen Dinge erst stichpunktartig aufgeschrieben, wäre das sicher etwas strukturierter geworden. Doch auch das hätte das Problem nicht wirklich kaschiert.

Verwirrung überall – was muss getan werden?

Ich sag’s mal so: Wäre ich mit dem ganzen Zeug nicht vertraut, weil ich es live in der Implementierung erlebt hätte, ich hätte es auch nicht verstanden. Wie überwältigend muss das dann erst für jemanden sein, der ganz frisch in WoW unterwegs ist und jetzt mit Freunden zocken will?

Das Ende vom Lied ist, dass ich dem Dämonenjäger-Freund immer wieder kleine Auffrischungen geben muss, was denn aktuell sein Ziel sein sollte und warum. Denn auch dieses „warum“ ist nicht wirklich offensichtlich.

Verwirrung über die Spielwelt

Ein weiteres Beispiel: Fast schon etwas stolz erzählte mir der Dämonenjäger, dass er den ganzen Morgen über Weltquests erledigt habe, aber leider keine bessere Ausrüstung bekommen hätte. Aber zumindest jede Menge Ruf, um bald Fliegen zu können. Als ich ihn dann einige Stunden später in Azsuna einloggen sah, musste ich tief durchatmen. Er war wohl der Anweisung „Erledige 100 verschiedene Weltquests“ gefolgt und hatte dabei den kleinen Zusatz übersehen, dass diese in Kul Tiras und Zandalar absolviert werden müssen.

Die perfekte Klasse für Einsteiger – der Glevenkevin.

Das erklärte dann auch, warum er keine besseren Items oder Artefaktmacht erhalten hatte oder die Gegner irgendwie „echt leicht“ waren. Das lag nicht an seinem gesteigerten Schaden, sondern einfach daran, dass er in einem Gebiet der letzten Erweiterung unterwegs war.

Doch mal in seine Lage versetzt, ist das gar nicht so simpel zu erkennen. Immerhin sind die Verheerten Inseln voller Weltquests mit epischen Belohnungen und zumindest der Goldwert aus den Quests unterscheidet sich kaum von denen, die es in Kul Tiras und Zandalar gibt.

Zu viele Effekte, die komplett überfordern

Ich will ganz ehrlich sein. Bei manchen Situationen ist es wirklich schwierig, dem Spieler dabei zuzusehen, wie er 20 Meter vor einem kleinen Spalten-Effekt des Gegners wegrennt oder wie er unbewusst noch eine zusätzliche Gruppe pullt. Doch diese Anfängerfehler sehe ich vermutlich nur deswegen so genervt, weil ich einfach 15 Jahre Erfahrung in World of Warcraft habe. Da ist die Lunte manchmal etwas kurz.

Gleichzeitig muss ich auch einsehen, dass es bei all den Effekten, Flächenzaubern, Azerit-Fähigkeiten und Verderbnis-Kräften gar nicht so einfach ist, zu erkennen, was denn gerade eine Gefahr ist. Klar, die meisten meiner Mitspieler und ich erkennen das auf den ersten Blick. Doch stellt euch vor, ihr wärt neu.

Ist der große Schattenlaser, der aus dem Himmel kommt, gefährlich?

Ist diese grüne Fläche auf dem Boden Heilung oder Schaden?

Ich habe einen Pfeil über dem Kopf – muss ich weglaufen oder stehenbleiben?

Es überlagern sich so viele Effekte und Fähigkeiten, dass ich nachvollziehen kann, warum der Dämonenjäger lieber einmal mehr auf Abstand geht und wartet, auch wenn er dadurch keinen Schaden mehr macht.

In Shadowlands mit Freunden „von vorne“ lernen – darauf freue ich mich.

Neulingen die World of Warcraft zu erklären, ist gar nicht so einfach – vor allem am Ende einer Erweiterung. Deshalb freue ich mich umso mehr auf die neue Erweiterung Shadowlands, wenn die meisten Spieler wieder „auf dem gleichen Stand“ sind. An der Seite von Freunden etwas Neues zu lernen, ist deutlich besser, als jemandem nachträglich alles beibringen zu müssen – das fühlt sich für beide Seiten in diesem Ausmaß eher bescheiden an.

Oder wie seht ihr das Ganze?