WoW: Das Pre-Event ist für viele ein „AFK-Simulator“ – Was soll das?

In WoW müssen Spieler lange auf die besonderen Feinde des Pre-Events warten. Das sorgt für Frust. Die Spieler fordern hier Verbesserung.

In World of Warcraft ist das Pre-Event zu Shadowlands angelaufen. Unzählige Spieler sind gerade dabei, die Zombie-Invasion zu entfesseln, das coole Cinematic mit Nathanos zu erleben oder die Quests in Nordend zu erledigen. Doch ein Aspekt stört die Spieler gewaltig, der das Pre-Event ziemlich langweilig gestaltet. Zwischen einzelnen Event-Bossen liegt eine Wartezeit von 20 Minuten. Das nervt gewaltig.

Was ist das Problem? In Eiskrone erscheinen während des Events besondere Rare-Mobs. Das sind alles Bosse, die Spieler bereits aus Wrath of the Lich King kennen dürften. Die Bosse droppen unterschiedliche Dinge, vor allem aber Twink-Ausrüstung und Geißelsteine für das Event. Der Haken an der Sache: Immer nur ein Rare-Mob ist gleichzeitig aktiv. Sobald dieser stirbt, läuft ein Timer von 20 Minuten, bevor es weiter geht.

Das zweite Problem ist, dass die Bosse eine feste Rotation haben. Alle 20 Minuten erscheint ein neuer Boss. Da es 20 verschiedene Rare-Mobs gibt, dauert ein kompletter Durchgang so 6 Stunden und 40 Minuten. Wer genau den einen Rare-Boss verpasst hat, den er eigentlich haben will – wie etwa Bronjahm für die 34-Platz-Tasche – der muss fast 7 Stunden auf einen neuen Versuch warten.

So reagieren die Spieler: Im Subreddit von WoW wird das Thema bereits angeregt diskutiert. Viele Spieler empfinden das Event gegenwärtig als zu langweilig, da man nach jedem Rare-Mob 19 Minuten warten muss.

So schreibt Thekingdom99:

Töte den Rare-Spawn – alle fliegen zum nächsten Punkt = AFK für 19 Minuten. Das ist kein Spaß. Keine Chance, das sich das auf 3 oder 4 Twinks mache.

Da ist so manch einer sauer auf Blizzard.

Darauf antwortet Therealrobonthecob:

Der Fakt, dass nur einer der Rares gleichzeitig aktiv sein kann, ist auch echt komisch. Das Spiel fühlt sich in Eiskrone wie eine verdammt langweilige Achterbahnfahrt an. Keine tolle Welt, nicht interessant … mit ein paar kleinen Änderungen könnte man das drastisch verbessern.

Insgesamt ist die Stimmung eher negativ, das lange Warten drückt auf die Stimmung. Das Problem ist auch, dass das Event auf dem PTR deutlich schneller ablief. Dort erschienen die seltenen Feinde im Minutentakt.

Spieler fordern Verbesserungen: Allerdings gibt es auch einige gute Ideen, wie man das Event leicht verbessern könnte. So schlägt needconfirmation vor, dass die seltenen Feinde genau so wie bei den Kriegsfront-Gebieten funktionieren sollten:

Ich weiß nicht, warum sie nicht einfach wie die Kriegsfront-Rares funktionieren. Setzt ihren Spawn-Timer auf wenige Minuten, aber man kann sie nur einmal die Woche plündern (oder für dieses Event einmal pro Tag). Was genau ist besser an diesem [großen Pulk aus Spielern], die jeden Rare-Spawn zu einem großen Lag-Fest machen?

Wie empfindet ihr das Event? Wartet ihr geduldig auf die Rare-Spawns oder ist euch das zu doof?

