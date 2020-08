Mit nur einem falschen Klick ist der Streamer sodapoppin in WoW Classic pleite. Er ist auf die älteste Masche der Welt reingefallen …

Das Auktionshaus von World of Warcraft ist ein guter Ort, um ein paar Goldstücke zu verdienen. Das gilt sowohl für das aktuelle WoW, aber auch für die Classic-Variante. Doch beim Einkauf sollte man vorsichtig sein, denn so manch ein Fiesling versucht sich das Gold dort auch zu ergaunern. Genau so einem Trick fiel nun der Streamer sodapoppin zum Opfer …

Was ist passiert? Der Streamer sodapoppin wollte mit seinem Druiden im Auktionshaus von Donnerfels gerade einige große Manatränke kaufen, um für die nächsten Kämpfe vorbereitet zu sein. Dazu ging er ins Auktionshaus und suchte auch nach den Tränken. Der Preis liegt auf seinem Realm zwischen 5 und 6 Gold pro Trank. Er klickt sich wahllos durch die Liste, kauft hier und da mal ein paar Tränke.

Dabei ist er allerdings nicht ganz so aufmerksam und klickt auch auf ein Angebot, dessen Preis nicht ganz in die eigentliche Reichweite passt. Der Gebotspreis für 5 Tränke lag bei 25 Gold, doch der Preis für den Sofortkauf bei 926 Gold – das knapp 37-fache des normalen Preises. Nur zwei Klicks weiter wandert diese Summe direkt an den zwielichtigen Verkäufer, der sich nun über die dicke Summe freuen kann.

Das passierte dann: Sodapoppin bemerkt seinen verheerenden Fehler im ersten Augenblick gar nicht. Er kauft noch weitere Tränke ein, aber zu angemesseneren Preisen. Erst als das nicht mehr möglich ist – weil er nicht mehr genug Gold hat – hält er inne. Er starrt einige Sekunden ungläubig auf den Bildschirm, öffnet sein Inventar und schaut den verbliebenen Goldbetrag an. Erst da dämmert ihm, dass er offenbar etwas sehr Dummes getan hat und auf eine ganz miese Masche reingefallen ist.

Wie ging der „Betrüger“ hier vor? Die Methode, um Leute zu unvorsichtigen Klicks und Käufen im Auktionshaus zu verleiten, ist ziemlich alt. Die Vorgehensweise ist im Regelfall, dass man ein Angebot beim „Bieten“-Preis zwar relativ günstig einsetzt, beim „Sofortkauf“ aber einen extrem hohen Preis angibt. Dadurch werden die Items nämlich in der Liste bei den anderen günstigen Gegenständen angeboten. Ist man nun unvorsichtig – wie Sodapoppin – kann es leicht geschehen, dass man sein ganzes Gold los wird.

Vermeiden lässt sich so ein Fehler übrigens recht simpel mittels verschiedener Addons, die das Auktionshaus managen. Allerdings hätte in diesem Fall auch schlicht aufmerksameres Spielen geholfen.

Eine Lektion, die Sodapoppin nun sicher gelernt hat, denn knapp 1.000 Gold sind in WoW eine richtig dicke Stange Geld.

Ist euch auch schon so ein Fehler im Auktionshaus passiert? Oder seid ihr eher die Profiteure, die solche Angebote gezielt ins Auktionshaus setzen?