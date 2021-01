WoW: Neues Mount ermöglicht Reiten im Schlund – So kriegt ihr es

Am 6. Januar 2021 wurde eines der Features von World of Warcraft: Shadowlands erweitert. In Torghast, dem Turm der Verdammten, stehen nun die „Gewundenen Korridore“ offen. Da gibt es ein einzigartiges Mount: den Korridorkriecher, mit dem ihr sogar im Schlund reiten könnt.

Das ist das neue Mount: Der Korridorkriecher ist eine Belohnung für Torghast, den Turm der Verdammten. Seit dem 6. Januar 2021 könnt ihr hier die Gewundenen Korridore besuchen, einen ganz neuen Flügel im Turm – allerdings mit einigen Problemen.

Die Korridore sind anders als alle anderen Flügel. Jede Ebene in den Korridoren besteht quasi aus drei Ebenen mit anderen Flügeln. Ihr müsst also nicht nur sechs Level in jeder Ebene bezwingen, sondern gleich 18.

Die Korridore selbst haben, wie alle anderen Flügel, acht verschiedene Ebenen. Den Korridorkriecher bekommt ihr für den Abschluss der achten Ebene, für die ihr vorher alle anderen gemeistert haben müsst. Das sind 144 Torghast-Level.

Warum ist das Mount so interessant? Der Kriecher selbst sieht aus wie die bärenartigen Hunde, die die Diener des Kerkermeisters reiten. Das Mount könnt ihr sogar im Schlund benutzen und damit ist es eines der wenigen, die dort funktionieren.

Der Korridorkriecher ist nicht unbedingt hübsch, aber nützlich.

Normale Reittiere folgen eurem Ruf in dem Endgame-Gebiet von Shadowlands nicht. Lediglich der Korridorkriecher und bisher ein weiteres Reittier können dort genutzt werden – Schlundgebundener Seelenjäger. Letzteres ist jedoch ein seltener Drop aus einer der „Jagden“, den Events aus dem Bestienlabyrinth. Der Korridorkriecher kann jederzeit gefarmt werden – es dauert nur eben.

Reiten im Schlund mit dem Korridorkriecher

So schaltet ihr die Korridore frei: Zugang zu den Korridoren solltet ihr sofort mit dem Update vom 6. Januar erhalten. Nehmt einfach die Quest „Spuren des Löwen“ von Bolvar Fordragon in Oribos an. Diese schickt euch nach Torghast.

Der Eingang zu den Gewundenen Korridoren ist auf der rechten Seite, wenn ihr den Turm betretet – gleich hinter der Tür zum Runenmetz, bei dem ihr legendäre Gegenstände herstellen könnt.

Welche Belohnungen gibt es noch? Der Korridorkriecher ist die höchste Belohnung aus den gewundenen Korridoren. Zuvor bekommt ihr:

Todessucher – Ein Haustier für den Abschluss von Ebene 2

Helm der Beherrschten – Ein Spielzeug für den Abschluss von Ebene 4

Spitzenpirscher – Ein Titel für den Abschluss von Ebene 6

Außerdem gibt es Erfolge für das Abschließen der Ebenen. Seelenasche oder andere Gegenstände gibt es in den Gewundenen Korridoren allerdings nicht. Sie sind rein für das Prestige gedacht und sollen keinen Vorteil gewähren – mit Ausnahme des Reittiers.

Wenn euch der Korridorkriecher zu umständlich zu bekommen ist, findet ihr hier auf MeinMMO 5 Reittiere in WoW Shadowlands, die richtig leicht zu farmen sind.