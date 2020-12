WoW: Torghast war nicht zu schwer, ihr habt es nur nicht verstanden

War Torghast in WoW: Shadowlands wirklich zu hart? Blizzard meint, man habe das einfach nur falsch kommuniziert.

Der Turm Torghast war in den letzten Tagen ein heiß diskutiertes Thema in der World of Warcraft. Noch vor wenigen Tagen war das Subreddit voll mit Beschwerden, dass der Turm viel zu schwer geworden sei und die Runs einfach keinen Spaß machen würden. Es war zu frustrierend, zwei Stunden gegen Mobs mit extrem vielen HP zu kämpfen, um dann beim Endboss direkt zu sterben. In einem Interview hat der Game Director von WoW dann erklärt: Man hat einfach schlecht kommuniziert, wie Torghast gedacht war.

Was wurde gesagt? In einem Interview mit Polygon sprach Ion Hazzikostas, der Game Director von WoW, ausführlich über Torghast. Das war noch vor den ersten Nerfs an dem Turm vor wenigen Tagen. Im Gespräch ging es allerdings auch um den Schwerigkeitsgrad des Dungeons und wie er eigentlich gedacht war:

Wenn Ebene 1 wie ein normaler Dungeon ist und ebene 2 wie ein heroischer Dungeon, dann ist Ebene 6 eher so wie ein „Mythisch+7-Dungeon“. Und Ebene 8 ist eher wie ein Mythisch +13 oder +14. Und dann gibt es einige Spieler, die sehr, sehr begabt sind und Ausrüstung aus vielen Quellen bekommen und diese Woche etwa schon Mythisch+14 machen. Aber einige Spieler werden niemals dort ankommen und andere Spieler werden das erst in Monaten tun, wenn sie mehr epische Ausrüstung haben.

Ion Hazzikostas, der Game Director von World of Warcraft.

Im Klartext heißt das also, dass schlicht nicht jeder Spieler jede Stufe von Torghast sofort schaffen sollte. Die Entwickler haben allerdings versäumt, das korrekt zu kommunizieren. Denn es gibt auch keine Hinweise im Spiel darauf, dass die höheren Stufen etwa härtere Anforderungen haben und für höhere Itemlevel gedacht sind.

Diese Änderungen sollen kommen: Insgesamt verfolgt Blizzard vier Ziele, die in den kommenden Wochen und Monaten eingeführt werden sollen, damit der Turm des Kerkermeisters mehr Spaß macht und eindeutiger zu verstehen ist. Das sind:

Die Länge der einzelnen Runs reduzieren, damit es kein Stundenlanger Grind wird

Die Erfolgsrate für einige Klassen und Spezialisierungen erhöhen, die es besonders schwer haben

Sicherzustellen, dass die Spieler interessante Anima-Kräfte bekommen, die Torghast spannend und abwechslungsreich machen

Klarer kommunizieren, wie schwer die einzelnen Ebenen sind und wann Spieler sie angehen können sollten

Die ersten beiden Ziele hat Blizzard bereits mit Hotfixes in Angriff genommen, sodass nun die meisten Klassen gute Chancen haben, Torghast alleine bewältigen zu können.

Langfristig will Blizzard viel nachbessern, immerhin soll Torghast die ganze Erweiterung über relevant bleiben. Es ist also davon auszugehen, dass in einem der kommenden Patches deutlicher zu erkennen ist, was die Schwierigkeit einer jeweiligen Ebene darstellen soll und mit welchen anderen Inhalten sie sich vergleichen lässt.

Habt ihr noch oder wieder Spaß an Torghast? Oder seid ihr froh, wenn ihr den Turm nie wieder betreten müsst?

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Beute in Shadowlands – Viele Spieler finden, es gibt zu wenig Loot.