WoW: Blizzard hat euch gehört! Torghast wird massiv generft

Das Betteln und Flehen hat geholfen. Der Turm Torghast in WoW: Shadowlands wird massiv generft – wir verraten, was sich geändert hat.

Wer in den letzten Tagen in die offiziellen Foren oder das Subreddit von World of Warcraft geschaut hat, der dürfte von negativen Beiträgen förmlich erschlagen worden sein. Fast jeder zweite größere Beitrag handelte von Torghast und den Problemen, die der Spielmodus nach einigen Änderungen mit sich brachte.

Was waren die Beschwerden? Spieler hatten eine ganze Reihe von Beschwerden rund um Torghast. Die größten Kritikpunkte waren:

Ein einzelner Run dauert bis über 2 Stunden – das ist zu viel.

Gegner haben zu viele Lebenspunkte und das macht die Kämpfe schlicht langweilig.

Manche Bosse sind mit bestimmten Klassen quasi nicht zu schaffen und beenden einen 2-Stunden-Run innerhalb von wenigen Sekunden.

Es gibt zu wenig nennenswerte Belohnungen.

Auf einen Teil der Kritik geht Blizzard nun ein. Zwar gibt es auch weiterhin keine neuen Belohnungen, denn die kommen erst mit den gewundenen Korridoren, dafür aber eine große Menge an Nerfs, die Torghast erträglicher machen sollten.

Torghast sorgte für viel Frust.

Was wird geändert? Blizzard nimmt eine Vielzahl an Änderungen vor. Von Abschwächungen der Gegner bis hin zu Stärkungen der Spieler ist alles dabei. Die Highlights sind:

Der Schaden von allen Kreaturen in Torghast wurde um 6 % reduziert (Ebene 1) bis hin zu 28 % (Ebene 8).

Die Lebenspunkte aller Kreaturen wurden in Gruppen um 25 % reduziert.

Alle Kreaturen verursachen in Gruppen von 4 oder 5 Spielern 20 % weniger Schaden.

Wenn der ermächtigte Feind am Ende eines Flures ein Zauberwirker ist, hat er nun eine größere Verzögerung zwischen der Anwendung seiner Zauber.

Die großen Abklingzeiten aller Klassen werden nun beim Betreten eines neuen Flures zurückgesetzt.

Unnatürliche Kraft macht die Kreaturen bei 10 Stapeln nicht mehr immun gegen Kontrolleffekte.

Frust und Langeweile – Torghast sollte mit den Änderungen endlich wieder Spaß machen.

Auch an den Anima-Zellen wurde fleißig gewerkelt, denn sie sind nun mächtiger und generell besser geworden:

Die erste Anima-Zelle ist nun immer eine starke Auswahl.

Anima-Zellen, die von seltenen Feinden droppen, haben nun immer mindestens 3 Optionen zur Auswahl.

Die Chance, dass Feinde Anima-Zellen hinterlassen, wurde auf allen Fluren erhöht.

Dazu kommen noch einige Abschwächungen an verschiedenen Bossen und Mechaniken. So setzen viele Zauberwirker ihre Zauber nun seltener ein, damit alle Klassen sie zuverlässiger unterbrechen können. Außerdem stapeln viele negative Effekte nicht mehr so häufig.

Wann gehen die Änderungen live? Ein großer Teil der Änderungen wurde bereits in Laufe des letzten Tages implementiert. Die restlichen Änderungen sollten heute kommen, vermutlich mit dem Neustart der Server – eventuell gehen sie aber auch einfach so live, da es sich um einen Hotfix handelt.

So reagiert die Community: Die Reaktionen der Spieler sind auf den ersten Blick überwältigend positiv. So schreibt rpolitics_sucks im Subreddit mit über 2.000 Upvotes:

Ich bin SEHR glücklich und SEHR beeindruckt, wie schnell sie reagiert haben. Sie haben sogar spezifisch gesagt, dass sie es für einige Spezialisierungen leichter machen wollen, weshalb ich glaube, dass da noch mehr Gutes kommt.

Stunsthename sieht es ähnlich:

Das sind alles großartige Änderungen. Ich bin sehr glücklich, dass sie auf die Spieler gehört haben und das auch noch so schnell.

Was haltet ihr von den Änderungen? Eine gute Sache, dass Torghast nun erträglicher ist? Oder mochtet ihr die langen Runs, die oft zum Scheitern verurteilt waren?

An anderer Stelle wurde WoW härter – der Raid Schloss Nathria wurde in letzter Minute schwieriger!