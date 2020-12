WoW: In letzter Sekunde macht Blizzard den Raid härter

Der neue Raid Schloss Nathria in WoW: Shadowlands wurde deutlich gebufft. Die Profis werden sich wohl die Zähne ausbeißen.

Das „World First“-Rennen in World of Warcraft beginnt gleich, denn in Amerika öffnet Schloss Nathria bereits im mythischen Modus. In Europa dauert es noch ein paar Stunden, bevor auch „unsere“ Gilden sich in das Rennen stürzen können.

Doch Blizzard hatte wohl Sorge, dass der Raid zu einfach sein könnte. In letzter Sekunde gab es eine Menge Hotfixes, mit denen der mythische Modus von Schloss Nathria deutlich härter wurde. Aber ein paar Kämpfe wurden auch abgeschwächt.

Was wurde im mythischen Schloss Nathria geändert?

Insgesamt gibt es Änderungen an 7 der 10 Bosse aus dem mythischen Schloss Nathria. Wir haben hier eine Zusammenfassung, was die Änderungen bei den einzelnen Bossen bedeuten.

Jäger Altimor: Der Schaden des DOT-Effekts von Sündensucher wurde um knapp 20 % reduziert. Der Kampf wird damit ein wenig leichter.

Konstrukteur Xy’Mox: Der Schaden der Glyphe der Zerstörung wurde um ca. 5 % reduziert, doch der Schaden von Aura des Schreckens und Seelensengen im Gegenzug um 5 % – 10 % gesteigert. Der Schaden für die ganze Gruppe steigt also, während der Schaden auf dem Tank ein wenig sinkt.

Auf Mythisch ist der nun richtig knackig.

Rettung des Sonnenkönigs: Die beiden Flammenumhänge sind nun deutlich stärker. Sie schützen Kael’thas und müssen entweder durch Schaden oder durch Heilung zerstört werden, um den Zauber Entfesselter Pyroklasmus zu unterbrechen, der alle Spieler sofort töten würde. Anstatt 237.333 Schaden, müssen die DDs nun 531.460 Schaden innerhalb von 6 Sekunden verursachen.

Heiler hingegen müssen anstelle von 14.521 Heilung insgesamt 35.160 Heilung in 6 Sekunden wirken. Die genauen Zahlen können schwanken, grundsätzlich scheinen die Schilde aber knapp verdoppelt zu sein.

Dadurch ist es nun nicht mehr möglich, viele Heiler in den Raid mitzunehmen, um den Kampf besonders leicht zu gestalten.

Hungernder Zerstörer: Der Schaden von Verschlingen wurde verdoppelt. Das bedeutet nicht nur mehr Schaden auf den Raid, sondern auch mehr Heilung für den Hungernden Zerstörer. Es müssen also sowohl DDs als auch Heiler deutlich mehr Leistung im Raid bringen.

Der Rat des Blutes: Der Tanz-Boss wird noch ein bisschen tödlicher. Das Tanzfieber verursacht knapp 10 % mehr Schaden, weshalb betroffene Spieler aufpassen müssen, wann sie ihre Stapel durch Springen entfernen, um den Raid nicht zu töten. Dunkler Vortrag wird um knapp 60 % verstärkt, da der Effekt bereits auf heroisch nicht sonderlich beeindruckend ist.

Generäle der Steinlegion: Bei diesem Boss hat Blizzard einfach ein „Komplettpaket“ verteilt und die Schadenswerte von so ziemlich allen Fähigkeiten um 25 % erhöht. Auch die zusätzlichen Adds sind stärker geworden. So beginnen sie ihre explosive Steinhülle bereits bei 30 % Lebenspunkte zu wirken und nicht mehr erst bei 20 %. Dadurch müssen die DD-Spieler deutlich schneller viel Schaden verursachen.

Graf Denathrius: Hier gibt es lediglich eine Änderung. Der Debuff, den Remornia mit jedem Angriff verursacht, verursacht nun doppelten Schaden. Daher ist es noch wichtiger, frühzeitig den Tank zu wechseln und möglichst wenige Stapel des Blutungseffekts anzusammeln.

Warum hat Blizzard das getan? Vermutlich hat Blizzard in der letzten Woche fleißig die Daten aus dem normalen und heroischen Raid ausgewertet und beobachtet, wie gut die Spieler mit den Bossen zurechtkommen. Dem Anschein nach ging Blizzard das bei einigen Kämpfen ein wenig zu schnell oder zu einfach, weshalb die mythische Schwierigkeit angepasst wurde.

Wenn ihr das Rennen im mythischen Schloss Nathria verfolgen wollt, haben wir hier die Links zu den größten Gilden, die am Rennen teilnehmen.