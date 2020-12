WoW: Dieses Pet solltet ihr euch als Nachtfae-Jäger nicht entgehen lassen

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich den Schatten von Dambala so bald wie möglich holen. Wer weiß, wie lange diese Möglichkeit noch besteht …

Eine mögliche Lösung wäre, in einem kommenden Patch einfach eine optisch identische Schlange als Rare-Mob zu implementieren. Dann würden Jäger nicht in die Röhre schauen, die diese Quest bereits abgeschlossen haben.

Kann man das Pet nachträglich noch bekommen? Ja, aber mit einigen Umwegen. Wenn ihr die Quest bereits abgeschlossen habt, dann müsst ihr euch an einen Nachtfae-Spieler wenden, der die Quest noch offen hat. Lasst euch von ihm in eine Gruppe einladen und aktiviert die Party-Sync-Funktion. Damit könnt ihr die Quest gemeinsam spielen und ihr habt noch eine weitere Chance, den Schatten von Dambala zu zähmen.

Die Quest läuft in mehreren Phasen ab. Während der zweiten Phase ist es eines eurer Ziele, Dambala zu bezwingen. Hierbei seid ihr eigentlich in einen Runenhirsch verwandelt. Brecht die Verwandlung ab und bekämpft Dambala auf herkömmliche Weise.

Während die meisten Spieler von World of Warcraft gerne Reittiere oder Kampfhaustiere sammeln, gieren Jäger-Spieler nach den coolsten, schönsten und exklusivsten Begleitern. Genau so einen könnt ihr gegenwärtig bekommen – denn er ist nur einmalig im Spiel erhältlich. Wir verraten euch, wie ihr die durchsichtige violette Schlange bekommt und was ihr dafür tun müsst.

Jäger können in WoW: Shadowlands ein einzigartiges Pet zähmen. Aber dafür haben sie nur eine einzige Chance – die will genutzt werden.

