WoW: Spieler fordern mehr Beute in Shadowlands – Gibt es zu wenig?

Loot in WoW: Shadowlands wird gerade heißt diskutiert. Gibt es zu wenig Beute? Oder ist die Verteilung genau richtig?

Seit drei Wochen tummeln sich die Spieler in den Schattenlanden und erleben die Inhalte, die ihnen WoW: Shadowlands zu bieten hat. Auch wenn das überwiegende Feedback positiv ist, gibt es von einigen Spielern immer wieder kleinere und größere Kritikpunkte. Vor allem die Menge der Beute, die es gibt, ist aktuell ein heiß diskutiertes Thema. Denn so manch ein Spieler ist der Ansicht, dass es Ausrüstung einfach zu selten gibt.

Was ist das Problem? So manch ein Spieler kommt der eigenen Auffassung nach zu langsam an gute Ausrüstung. Immer wieder gibt es Beschwerden darüber, dass man mehrere Dungeons am Stück besucht, ohne auch noch einen Gegenstand zu erhalten oder dass man im Raid Schloss Nathria unterwegs war und bei 5 Bossen nichts erhalten hat – der Raid wurde übrigens deutlich generft. Für viele Spieler fühlt es sich so an, als wäre die Zeit in diesen Inhalten dann vergeudet, wenn sie lediglich Anima erhalten.

Beute ist aktuell selten – umso stärker freut man sich, wenn es dann etwas gibt.

Ist das gewollt? Ja. Blizzard wollte mit Shadowlands die Menge an Beute reduzieren, die es aus unterschiedlichen Aktivitäten gibt. Das umfasst Dungeons und Raids, aber auch Ausrüstung aus Weltquests ist seltener geworden. Blizzard hat die Beute reduziert, zusammen mit der Abschaffung von Aufwertungssystemen, wie etwa der Verderbnis oder dem Titanforging. Dadurch wird man nicht mehr an jeder Stelle mit Items überhäuft, die dann aber ohnehin kein Upgrade darstellen. Wenn ein bestimmter Gegenstand droppt, ist garantiert, dass er auch genau die angepriesenen Werte hat.

So reagieren die Spieler: In den offiziellen Foren und im Subreddit von WoW gibt es jeden Tag seit dem Release einige Threads, in denen sich über die neue Beute-Verteilung beschwert wird. Einige Spieler wünschen sich den „Loot-Regen“ aus den vorherigen Erweiterungen zurück. Sie hätten lieber mehr Beute, um wenigstens etwas zum Verkaufen zu haben, anstatt komplett leer auszugehen.

Manch einer staubt richtig dick ab – andere gehen leer aus und sind frustriert.

Doch es gibt auch eine Vielzahl an Gegenstimmen, die hofft, dass Blizzard auf die Beschwerden jetzt nicht hört. Denn so manch einer findet die neue Beuteverteilung richtig gut, da sie an frühere WoW-Zeiten erinnert. So schreibt etwa auf Reddit der Nutzer ShreekertheJamisWhack:

Ich weiß nicht, wie viele von euch neu in WoW sind, aber das hier ist nicht Destiny, wo du nach zwei Wochen voll ausgerüstet mit dem Best-in-Slot-Gear sein sollst. Wenn die Leute weiter rumheulen, dass sie ja Beute verdient hätten, dann wird Blizzard darauf hören und wieder ein System wie Titanforging bringen und eine neue Rüstungs-Inflation einführen mit zu viel Schwachsinn, wodurch sich der ganze Kreislauf wiederholt. Es interessiert mich nicht, ob ihr für 2 Stunden mythische Dungeons gelaufen seid und nichts bekommen habt. Es interessiert mich nicht, ob ihr 5 Raidbosse besiegt und nur Anima erhalten habt. So sollte es in diesem Spiel sein. Denn wenn du jemanden mit vollständiger Best-in-Slot-Rüstung siehst, dann weißt du, dass sie darin Zeit investiert haben. So war das Spiel in Vanilla und so ist es in Shadowlands. Wenn ihr also nicht wollt, dass es wieder eine komplette Überladung an Ausrüstung gibt, dann hört verdammt nochmal auf, euch über eine „Ausrüstungs-Dürre“ zu beschweren.

Gibt es wirklich zu wenig Beute? Doch wie empfindet ihr das eigentlich? Seid ihr auch der Ansicht, dass es gerade zu wenig gutes Loot in WoW gibt? Oder findet ihr die aktuellen Drop-Raten richtig gut und es fühlt sich toll an?

Wenn ihr eure Meinung noch etwas stärker begründen wollt, dann lasst doch einen Kommentar da und erzählt uns, wie ihr das System ändern würdet, damit es für alle besser ist.

