WoW: Torghast wird hart kritisiert, denn Blizzard patcht den Spaß raus

Der Turm Torghast in WoW: Shadowlands sorgt für Kritik. Spieler sind mit den neusten Änderungen unzufrieden – zu Recht?

Der Turm Torghast ist eines der neuen Endgame-Features von World of Warcraft Shadowlands. Auf immer schwierigeren Ebenen können die Spieler sich vorarbeiten, um Seelenasche zum Herstellen eines legendären Gegenstandes zu erhalten. Doch was Spaß in den ersten Wochen bedeutete, ist inzwischen für viele Spieler zu einer Last geworden.

Was ist das Problem? Der Turm Torghast wurde in den ersten Wochen von WoW: Shadowlands massiv gelobt, doch davon ist aktuell nicht mehr viel übrig. Die Gründe dafür sind eine Reihe von Hotfixes, die Blizzard implementiert hat. Blizzard hat in den letzten Wochen:

Besonders starke Anima-Boni generft

Die Lebenspunkte fast aller Feinde deutlich erhöht

Die Stärke von Bossen und Endgegnern auf Ebenen gesteigert

Zusammengefasst hat Blizzard die Feinde stärker und die Spieler schwächer gemacht, was sich nun in längeren Runs und härteren Kämpfen niederschlägt.

Torghast – für viele wurde es zu „Choreghast“.

So sind die Meinungen der Spieler: Für viele fühlt sich Torghast inzwischen nicht mehr nach Spaß, sondern nach einer verpflichtenden Arbeit, also einer „Chore“ an. Daher nennt so mancher Torghast inzwischen „Choreghast“. Gründe dafür gibt es einige, am schlimmsten wiegen aber wohl die Buffs an den Feinden, die Blizzard in den letzten Tagen aufgespielt hat. Auf fast allen Ebenen haben die Gegner nun mehr Lebenspunkte, was einzelne Durchläufe in die Länge zieht.

Manche Spieler sind extrem frustriert. So berichtet etwa der Nutzer Justin_ml im Subreddit von WoW, dass er knapp 90 Minuten auf Ebene 7 unterwegs war, nur um dann innerhalb von 5 Sekunden vom Endboss getötet zu werden und komplett chancenlos zu sein – mit einem Itemlevel von 198, was aktuell ziemlich gut ist. Andere Spieler pflichten ihm bei und haben ähnliche Erfahrungen gemacht, die zu massiver Frustration führen.

Im Subreddit von WoW gibt es inzwischen zahlreiche Beiträge mit bis zu knapp 10.000 Upvotes, die Blizzard anflehen, Torghast nicht so zu ruinieren und es wieder zu dem spaßigen Spielmodus zu machen, der es sein könnte.

Gibt es Gegenstimmen? Ja. Einige Spieler sind der Ansicht, dass Torghast durchaus schwer sein soll und man auch mal verlieren muss. Das gehöre einfach zu „Roguelike“-Spielen dazu. Diese Spieler argumentieren damit, dass niemand gezwungen ist, Torghast auf der höchstmöglichen Stufe zu erledigen. Wer an Ebene 7 oder 8 scheitert, soll einfach eine niedrigere Ebene spielen. Immerhin gewähren die höchsten Stufen nur noch eine kleine Menge an Seelenasche und sind damit wohl nur für Teilnehmer des „World First“-Rennens wirklich verpflichtend.

Wie kann man Torghast retten? Die Community hat viele Ideen, wie man Torghast wieder ansprechender und interessanter gestalten könnte. Zum einen wird gefordert, dass der letzte Hotfix zurückgenommen wird – der hatte die Feinde mit deutlich mehr Lebenspunkten ausgestattet. Zum anderen wünschen sich die Spieler, dass die Bonusfähigkeiten noch ein bisschen verrückter und mächtiger werden. Immerhin sei Torghast ein geschlossener Bereich und hier könnte man die Balance „komplett vergessen“ und einfach irre Fähigkeiten ausprobieren und sich mal übermächtig fühlen.

Habt ihr noch Spaß an Torghast? Wie steht ihr zu den Buffs, die Blizzard vorgenommen hat?

