In World of Warcraft könnt ihr euch bald jede Menge starke Belohnungen verdienen. Wir verraten, wie genau die etwas komplizierte, neue Kiste funktioniert.

In World of Warcraft Shadowlands verändert sich das Belohnungssystem. Anstatt einer wöchentlichen Kiste bekommt ihr stattdessen die „Great Vault“ präsentiert, aus der ihr ein Item von mehreren auswählen könnt. Jetzt wurde bekannt, wie genau sich die Belohnungen zusammensetzen und was ihr dafür tun müsst.

Was ist die „Great Vault“? Die „Great Vault“ (zu deutsch etwa „Große Kammer“) ist eine der wöchentlichen Belohnungen, auf die Spieler in Shadowlands hinarbeiten können. Sie ersetzt damit die aktuelle „Mythisch+“-Kiste, die Spieler aktuell jeden Mittwoch öffnen können. Im Gegensatz zur bisherigen Kiste, kann man in der Vault mehrere Optionen freischalten, um sich dann einen Gegenstand aus mehreren aussuchen zu können. Um die Anzahl der angebotenen Gegenstände zu erhöhen, muss man allerdings eine Reihe von Inhalten abschließen.

Bedenkt bei den Infos bitte, dass es sich noch um Angaben aus der Beta handelt. Es wäre durchaus möglich, dass sich bis zum Release die Werte noch verändern können.

Die Great Vault und ihre unterschiedlichen Kategorien.

Wie funktioniert das genau? Um zusätzliche Optionen freizuschalten, muss man in unterschiedlichen Kategorien Inhalte abschließen. Das können Raidbosse, mythische Dungeons oder das Sammeln von Eroberungspunkten sein. Jedes erreichte Ziel erhöht dabei die Beute, die am Ende der Woche zur Auswahl steht. Allerdings kann immer nur ein Item gewählt werden.

Wie viel muss man grinden? Wer in der Kategorie „Mythische Dungeons“ die größtmögliche Auswahl an Optionen haben möchte, muss mindestens 10 mythische Dungeons abschließen. Das liegt daran, wie Belohnungen in der Great Vault berechnet werden. Für Mythische Dungeons sieht es wie folgt aus:

Option 1: Schließt 1 Dungeon auf „Mythisch+“ ab. Das Itemlevel der Belohnung basiert auf dem höchsten „Mythisch+“-Dungeon dieser Woche.

Option 2: Schließt 4 Dungeons auf „Mythsich+“ ab. Das Itemlevel der Belohnung basiert auf dem viert-höchsten „Mythisch+“-Dungeon dieser Woche.

Option 3: Schließt 10 Dungeons auf „Mythisch+“ ab. Das Itemlevel der Belohnung basiert auf dem zehnt-höchsten „Mythisch+“-Dungeon dieser Woche.

Wollt ihr also 3 Belohnungen mit dem höchstmöglichen Itemlevel, müsst ihr mindestens 10 Dungeons auf der Stufe Mythisch+15 oder höher in einer Woche abschließen.

Liebäugelt ihr schon mit der neuen „Kiste“?

Beispiel: So fallen die Belohnungen in der Vault aus

Um das System ein bisschen zu erläutern, nehmen wir ein kleines Beispiel. Gehen wir davon aus, dass ein Spieler in einer Woche 12 Dungeons auf „Mythisch+“ abgeschlossen hat, mit den folgenden Schwierigkeiten:

15 – 15 – 14 – 13 – 13 – 13 – 11 – 9 – 6 – 5 – 4 – 2

Für die wöchentliche Kiste würde das folgendes bedeuten:

Option 1 ist ein Gegenstand mit dem Itemlevel entsprechend eines „Mythisch+15“-Dungeons. Denn der höchste Dungeon in dieser Woche war Mythisch+15.

Option 2 ist ein Gegenstand mit dem Itemlevel entsprechend eines „Mythisch+13“-Dungeons. Denn der viert-höchste Dungeon in dieser Woche war Mythisch +13.

Option 3 ist ein Gegenstand mit dem Itemlevel entsprechend eines „Mythisch+5“-Dungeons. Denn der zehnt-höchste Dungeon in dieser Woche war Mythisch+5.

Möchte man das Itemlevel der angebotenen Optionen weiter verbessern, muss man nun weitere Dungeons auf hoher Schwierigkeit abschließen. Soll die Option 2 etwa ebenfalls die Wertigkeit eines „Mythisch+15“ haben, müsste man noch 2 weitere Dungeons auf Mythisch+15 abschließen. Dadurch wäre dann der viert-höchste Dungeon ebenfalls Mythisch+15 und damit die Berechnungsgrundlage für den Gegenstand.

Etwas Ähnliches gilt auch für Option 3. Hier müsste man noch 8 weitere Dungeons auf Mythisch+15 absolvieren, damit der zehnt-höchste Dungeon ebenfalls Mythisch+15 war.

Zu viel Grind? Oder genau richtig?

Ist das zu viel Grind? Das liegt wohl im Auge des Betrachters. Wer nur eine einzige Option pro Woche haben möchte, muss auch nur einen einzigen Dungeon abschließen. Damit wäre alles, wie beim aktuellen System. Wer jedoch seine Optionen pro Woche vergrößern will, sollte sich auf viel Zeit in den harten mythischen Dungeons einstellen. Denn dann genügt es nicht, nur einen einzigen hohen Schlüsselstein zu verwenden – viele Dungeons auf hoher Schwierigkeit sind notwendig.

Was haltet ihr von diesem System? Eine coole Mechanik mit tollen Anreizen? Oder artet das wieder in nervigen Grind aus, zu dem sich jeder verpflichtet fühlen wird?