WoW Shadowlands: So gut wird die neue, wöchentliche Belohnungs-Kiste

Die neue Belohnungskiste aus WoW: Shadowlands wird ziemlich cool. Ihr könnt euch dann in World of Warcraft bis zu 9 Optionen freispielen und daraus dann wählen.

Mit der kommenden Erweiterung Shadowlands wird das Belohnungs-System von World of Warcraft deutlich verändert. Besonders die frustrierende Belohnungs-Kiste am Ende der Woche wird überarbeitet und bekommt einige richtig coole Neuerungen. Ein erstes Konzept der neuen Kiste ist nun aufgetaucht und hat die Diskussionen angeheizt.

Was war bisher das Problem? Aktuell bekommen die Spieler in World of Warcraft am Beginn einer neuen Woche eine Belohnungskiste. Die enthält einen zufälligen Ausrüstungsgegenstand. Das Itemlevel der Belohnung kann beeinflusst werden, etwa durch härtere Dungeons, nicht jedoch der Rüstungstyp. Wer Pech hat, der kann also viele Male in Folge einen Gegenstand für den gleichen Slot erhalten, während andere Slots noch mit schlechten Items belegt sind. Das sorgte im Verlauf von Battle for Azeroth für viel Frust und gehörte auch zu unseren 3 nervigsten Dingen, die ihr in Shadowlands nicht mehr erleben müsst.

So sieht die „Vault“ aus, das Interface der neuen Belohnungskiste.

Mehr Optionen für alle

So wird es in Shadowlands: Auch in Shadowlands wird es wieder eine wöchentliche Belohnungskiste geben. Auch diese Kiste gewährt nur einen einzigen Gegenstand, jedoch können Spieler aus einer Reihe von Items auswählen – zumindest dann, wenn sie die notwendigen Anforderungen erfüllen.

Jede Woche können 9 Aktivitäten ausgeführt werden. Erfüllt man eine Aufgabe, gibt es in der kommenden Woche einen weiteren Gegenstand zur Auswahl. Aktuell gibt es die folgenden 9 Möglichkeiten in der Beta:

Schlachtzüge (Raids): Besiegt 3 Raidbosse. Besiegt 7 Raidbosse. Besiegt 10 Raidbosse.

Mythische Dungeons: Schließt einen mythischen Dungeon ab. Schließt 5 mythische Dungeons ab. Schließt 15 mythische Dungeons ab.

PvP: Verdient euch 100 Eroberungspunkte. Verdient euch 150 Eroberungspunkte. Verdient euch 250 Eroberungspunkte.



Für jede abgeschlossene Aufgabe bekommt ihr am Beginn der nächsten Woche einen Gegenstand zusätzlich zur Auswahl präsentiert. Ihr könnt aber nur einen einzigen aus dieser Liste dann wählen.

Schließt ihr eine Aufgabe ab, zeigt das Interface, dass sie erfüllt wurde.

Die angebotenen Gegenstände variieren in ihrem Itemlevel, je nach eurer Leistung und nach Kategorie:

Schlachtzüge: Die Schwierigkeit des Schlachtzugs (LFR, Normal, Heroisch, Mythisch) bestimmt das Itemlevel.

Mythische Dungeons: Das Itemlevel basiert auf den höchsten Schlüsselsteinen, die ihr in dieser Woche absolviert habt.

PvP: Die Belohnung basiert auf eurer höchsten Wertung, die ihr bei einem Sieg im gewerteten PvP hattet.

Shadowlands verringert Zufallsfaktor bei der Kiste

Was halten die Spieler davon? Ein großer Teil der Spieler scheint zumindest im Subreddit von WoW sehr zufrieden mit der Kiste zu sein. Mehr Optionen freispielen zu können, ist in den Augen vieler eine gute Möglichkeit, um ein bisschen RNG aus der Kiste zu nehmen und Anreize zu schaffen, mehr Inhalte zu spielen.

Allerdings gibt es auch einen Kritikpunkt. Manch einer ist der Ansicht, dass die Spieler sich genötigt fühlen könnten, alle Inhalte zu spielen, um alle 9 Optionen freizuschalten. Daher sehen manche die Freischaltungen als zu hart an und wünschen sich Änderungen. Das wird allerdings fleißig mit Memes bombardiert, wie etwa diesem Bild hier, das die Anforderungen auf ein albernes Minimum reduziert:

Bedenkt bitte, dass es sich bei den Angaben und Werten aktuell um Zahlen aus der Beta handelt, die sich bis zum Release von Shadowlands noch ändern können.

Cortyn meint: Ehrlich gesagt bin ich von dem neuen Konzept ziemlich begeistert. Mir gefällt die Idee, dass jeder am Ende der Woche ein Item bekommt und die Auswahl dieser Gegenstände durch zahlreiche Inhalte verbessern kann. Dadurch fällt die RNG-Komponente nicht vollständig weg, kann aber durch größere Auswahlmöglichkeiten eingedämmt werden. Ein ziemlich gutes System, das zumindest bei mir wohl dafür sorgen wird, dass ich noch ein paar Dungeons mehr pro Woche laufe.

Aber wie seht ihr das?