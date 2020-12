Eine Ananas bringt euch bei, wie ihr den 1. Raid in WoW Shadowlands schafft

Der erste Raid von World of Warcraft: Shadowlands steht bald an, Schloss Nathria mit seinen zehn Bossen. Zur Vorbereitung haben einige Spieler den ganzen Raid in einem kleinen Spiel nachgebaut, in dem euch eine Ananas spielend leicht erklärt, wie die Mechaniken funktionieren.

Was für eine Ananas? Tactical Air Horse machen Spiele, in denen Ananas im Mittelpunkt stehen. Genauer gesagt: Ihr selbst spielt eine Ananas, alle Gegner sind Ananas (oder Lachse) und generell stehen Früchte stark im Fokus.

Das neuste Spiel der Macher ist „Castle Pineapplia“, eine vereinfachte Version des kommenden WoW-Raids Schloss Nathria, das am 9. November seine Pforten für die Spieler öffnet.

Das Besondere an dem Spiel ist, dass für jeden Boss aus dem Raid die Mechaniken leicht verständlich erklärt und in einer verkürzten Version des Kampfes gespielt werden. So lernt ihr in einer stark vereinfachten Form, was euch dann im Raid wirklich erwartet.

Raid-Vorbereitung mit einem Browsergame

Wie funktioniert das? Ihr findet das Spiel auf der offiziellen Website von Tactical Air Horse kostenlos als Browsergame oder zum Download für eine Spende nach eigenem Ermessen. Im Menü könnt ihr euch dann den Boss aussuchen, den ihr bekämpfen wollt, nur eben als Ananas-Version.

Die Steuerung ist recht leicht: WASD oder die Pfeiltasten bewegen eure Ananas, die Leertaste sorgt für Interaktionen und eine beliebige andere Taste feuert … nun, kleine Ananas auf den Gegner, um ihm Schaden zuzufügen.

Die erste Phase im Kampf gegen Graf … Ananasius.

Das ist zwar nicht sonderlich akkurat, erfüllt aber seinen Zweck der Demonstration. In unserem DPS-Ranking für Shadowlands findet ihr die aktuell stärksten Klassen.

Ist das wirklich nützlich? Tatsächlich ist es nützlicher, als es erst einmal aussieht. Zwar ist das ganze Design äußerst einfach gehalten, aber die Mechaniken selbst dürften euch durch das Spiel nicht mehr allzu fremd vorkommen.

Mit ein wenig Nachdenken lassen sich die abstrakten Mechaniken des Browsergames auf WoW übertragen. Wenn etwa eine Säule im 2D-Spiel auftaucht, hinter der ihr stehen sollt, ist der Schritt hinter die Säule im echten Kampf dann nicht mehr so ganz weit weg.

Das Spiel vermittelt zwar die grundlegenden Mechaniken, aber für eine umfassende Raid-Vorbereitung reicht es dann doch nicht. Wenn ihr Schloss Nathria direkt meistern wollt, findet ihr dazu bei uns auf MeinMMO Tipps, mit denen ihr ideal auf den ersten Raid von Shadowlands vorbereitet seid.