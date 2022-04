Na danke, wegen euch kommt einer der schlechtesten Dungeons aus WoW bald zurück

World of Warcraft startete kürzlich eine Umfrage nach den beliebtesten Dungeons aus Warlords of Draenor. Die zwei mit den meisten Stimmen kehren in Season 4 von Shadowlands zurück. Unter den beiden Siegern ist einer der schlimmsten Dungeons – findet zumindest MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus.

Was ist das für ein Dungeon? Die Eisendocks sind vom Level her der zweite Dungeon aus Warlords of Draenor. Im Original konnte er auf Stufe 92 betreten werden und kommt damit direkt nach der Blutschlägermine. Heute ist der Dungeon durch die Chromie-Zeit von Stufe 15-40 besuchbar.

Der Dungeon befindet sich in Gorgrond im alternativen Draenor. An den Docks wird die Flotte der Eisernen Horde unter Garrosh hergestellt, samt Artillerie und gefährlichen Waffen. In den Eisendocks warten insgesamt 4 Bosskämpfe.

Warum kommen die Eisendocks zurück? Im März kündigte Blizzard an, dass Shadowlands eine 4. Season bekommen wird. Dazu werden 6 Dungeons aus vergangenen Addons wiederbelebt, welche dann als mythische Schlüsselsteindungeons spielbar werden („Mythic+“):

Mechagon: Schrottplatz und Werkstatt (Battle for Azeroth)

Oberes und Unteres Karazhan (Legion)

Die Eisendocks und das Grimmgleisdepot (Warlords of Draenor)

Für die Dungeons aus WoD wurde dabei eine Umfrage in den europäischen und US-Forendurchgeführt. Diese ist mittlerweile beendet. In beiden Umfragen mit insgesamt über 30.000 Teilnehmern und 63.000 Stimmen über beide Umfragen haben die Docks und das Depot recht deutlich gewonnen. Leider.

Alles, was ihr zu dem MMORPG World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten

Haufenweise Trash, unnötig lange Passagen

Darum nerven die Eisendocks einfach nur: Aus allen Dungeons von WoD und sogar World of Warcraft generell, finde ich die Eisendocks einen der nervigsten. Es geht schon los damit, dass die Instanz von Trashmobs nur so wimmelt.

An sich ist das ja kein Problem, wenn man vorsichtig. Aber jede AoE-Fähigkeit (ich schaue auf euch, Jäger) und jeder unbedachte Furcht-Zauber pullen gleich die halbe Instanz. Und das ist nicht einmal übertrieben: am Anfang stehen unzählige Mobs, die man leicht versehentlich in den Kampf bringen kann.

Selbst, wenn man hier einigermaßen diszipliniert durch kommt, warten dann kurz darauf enorm zähe Passagen. Erst muss sich die Gruppe durch einen Spießrutenlauf kämpfen und sich dabei ständig vor Beschuss verstecken. Tortur für den Heiler.

Danach kommen Mobs, die ständig wild in der Gegend herum rennen. Wer nicht ausweicht, stirbt. Nahkämpfer gucken sowieso in die Röhre und dürfen hinterher dackeln. Das kostet unnötig viel Zeit.

Die Bosse selbst haben dann auch noch einmal nervige Mechaniken. Die bescheuerte Katze nimmt fast durchgehend einen Spieler aus dem Kampf, der Endboss zwingt einen wieder zum … verstecken. Wenn man mich ständig vom Kampf abhält, macht mich das einfach wahnsinnig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Ein Durchlauf durch die Docs im Herausforderungsmodus. Zugegebenm damals giing’s mit 4 Minuten schnell, aber Mythic+ ist eine andere Hausnummer.

Warum ist das ein Problem? Die Eisendocks sollen als Mythic+ kommen. Das bedeutet: Man muss den Dungeon in einer begrenzten Zeit erledigen und eine bestimmte Menge an Trash dabei töten. Die oben genannten Beschwerdepunkte ziehen genau hier einige Schwierigkeiten nach sich:

je nach Affix sind die Mechaniken von Trash oder Bossen enorm schwer und sofort tödlich

die sich ziehenden Passagen nagen an der Uhr und man hat wenig Einfluss darauf

viele Ecken und Kanten zwingen Heiler zur ständigen Bewegung – je nach Klasse kann das richtig stressig werden

All das hat im Herausforderungsmodus früher schon funktioniert, sicher. Aber Mythic+ kommt dazu noch mit Affixen, welche das Gameplay verändern. Ein Spießrutenlauf mit „nekrotisch“ oder „schrecklich“ ist einfach lästig.

Trostpflaster: Einer der besten Dungeons kommt auch zurück

Die Eisendocks sind zum Glück nicht der einzige Dungeon, der aus WoD zurückkehrt. Das Grimmgleisdepot kommt ebenfalls als Schlüsselstein-Dungeon. Und der zählt zu den besten Dungeons überhaupt.

Statt einfach nur lahm durch die Gegend zu latschen, kämpft man hier auf einem fahrenden Zug! Das ist natürlich nur Optik, aber macht trotzdem gut was her. Der Dungeon ist zwar linear – ist schließlich ein Zug – aber wird dank der Mechaniken nicht langweilig.

Die Bosse benötigen immer wieder Interaktion mit der Umgebung, aber ohne dabei einfach komplett aus dem Kampf zu verschwinden. Die obligatorischen Bodenflächen gibt es ebenfalls, aber nur wenig, was einen so lange vom Kämpfen abhält wie etwa der Beschuss vom Endboss in den Docks.

Durch den Schlauch-Faktor dürfte auch die M+-Variante etwas übersichtlicher und sogar leichter werden. Schließlich kann man nur wenige Trash-Gruppen überhaupt überspringen. Und der Dungeon ist recht kurz. Das bedeutet zwar mehr Zeitdruck, aber auch schnellere Durchläufe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Die besten Gruppen schafften das Grimmgleisdepot damals in unter 3 Minuten.

Blizzard plant übrigens auch Anpassungen, um Motion Sickness bei betroffenen Spielern zu vermeiden. Das Grimmgleisdepot kommt also auch noch in aufgebesserter Version.

In jedem Fall bin ich froh, dass überhaupt Dungeons zurück kommen. Einige mögen das faul finden, aber ich durchlebe gerne noch einmal Herausforderungen von früher und habe auch noch was davon. Von mir aus können gerne öfter Dungeons aus Legion, WoD oder früher zurückkommen.

Ich bin ohnehin gespannt, wie lange genau die Season 4 dauern wird. Sie soll noch 2022 erscheinen, ehe das nächste Addon kommt. Von dem hat Blizzard nun versehentlich selbst schon den Namen verraten:

WoW leakt Namen der neuen Erweiterung: Dragonflight