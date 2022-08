Der größte MMORPG-Streamer auf Twitch ist Zack alias „Asmongold“. Aus persönlichen Gründen streamt er derzeit unregelmäßig und hauptsächlich über seinen Zweitkanal. Dort ließ er sich jetzt über World of Warcraft aus, insbesondere die Raids kommen dabei nicht gut weg.

Wer ist Asmongold?

Wenn Asmongold nicht gerade sein Zimmer aufräumt oder mit Käfern duscht, streamt er MMORPGs

Er ist der größte MMORPG-Streamer auf Twitch, dafür bekam er sogar schon einen Preis

Insbesondere mit WoW verbindet ihn eine absolute Hassliebe

Daher wurde er dem Spiel auch untreu und bekam dafür Ärger mit seinen Fans

Jetzt erklärt er, was ihn an den Raids in WoW stört

Auch wenn er viel über Blizzard meckert, von der neuen Erweiterung Dragonflight ist er trotzdem beeindruckt. Vor allem der Rufer der Dracthyr hat es ihm angetan. Gameplay der neuen Klasse seht ihr hier:

Asmongold findet, Raids in WoW verschwenden zu viel Zeit

Das ist die Situation: Seit 2021 zeigt Asmon auch vermehrt Final Fantasy XIV und Lost Ark. Mit letzterem knackte er sogar seinen Zuschauer-Rekord. Als er nach seiner WoW-Abstinenz zurückkehrte, zeigte er sich genervt von den „fürchterlichen und langweiligen Raids.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Asmongold kritisierte die Raids bereits im März

Das stört ihn an den Raids: Am 01. August 2022 postete Asmongold ein Video mit dem Titel „Blizzard Is Killing WoW“. Darin kritisiert er vor allem die Raids. Diese seien veraltet, antiquiert und eine Zeitverschwendung.

Asmon wirft WoW vor, bewusst die Zeit der Spieler zu verschwenden. Einen Großteil des Bossfights sei man nämlich mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Das führe auch dazu, dass viele Spieler einfach keine Zeit mehr für Raids finden würden.

So läuft ein Raid in WoW aus Asmons Sicht ab:

Die Organisation: Erstmal müsse man die ganze Gruppe überhaupt an den richtigen Ort bringen. Hexenmeister vergessen? Dann müssen erst einmal 2 Leute den ganzen Weg zurück rennen, um fehlende Personen ran zu holen.

Wipe Protection: Eine Person sollte stets überleben, um die ganze Gruppe wiederzubeleben. Wer das nicht zur Verfügung hat, muss im Falle eines Wipes den ganzen Weg zurück rennen.

Trash Mobs: Dann müssten noch endlose Wellen an Trash Mobs aus dem Weg geräumt werden, die keinen Spaß machen und alles nur künstlich in die Länge ziehen.

Was eigentlich in 30 Minuten erledigt sein könnte, blähe sich so laut Asmongold auf 3 Stunden auf. Darauf hätten die Leute irgendwann keine Lust mehr und dann würden sie es auch einfach nicht mehr machen. Das Spiel respektiere ihre Zeit nicht.

Die Schwierigkeit der Raids selbst sei dabei gar nicht das Problem. Viel mehr seien es die organisatorischen Hürden, die man überwinden müsse, um überhaupt zum Raid zu gelangen. Das sei die wahre Herausforderung.

So empfindet Asmongold die Raids in WoW und Lost Ark

Gerade die Trash Mobs scheinen Asmon besonders zu nerven. Früher hätten sie noch irgendwie einen Wert gehabt. So habe man die Mechaniken des Bosses durch sie lernen können oder kosmischen Flux erhalten, eine Währung in WoW.

Außerdem habe man auch einfach nicht gemerkt, wie mies manche Mechaniken waren, als es noch weniger direkten Vergleich gab. Nun seien sie jedoch ein Überbleibsel aus einer vergangenen Zeit. Andere Spiele hätten WoW da mittlerweile abgehängt.

Raids sollten sich auf das Wesentliche konzentrieren

So machen andere Spiele es besser: In FFXIV und Lost Ark sei das alles besser. Dort sei man die meiste Zeit tatsächlich mit dem Boss selbst beschäftigt.

Epische Raids in FFXIV haben mittlerweile gar kein Trash mehr. Man geht direkt in den Boss-Kampf rein und kann sofort loslegen.

Die Abyss-Raids in Lost Ark haben zwar Trash, aber man kann nach einem Wipe direkt zum Boss zurückkehren.

Sowohl FFXIV als auch Lost Ark bieten außerdem Raids für viel kleinere Gruppen an als WoW, was die Organisation um einiges erleichtert. Zudem behält man in FFXIV nach dem Tod seinen Foodbuff, was erneut die Organisation und Vorbereitung auf den Raid erleichtert, da man nicht so viele Items verbraucht.

Das wünscht sich Asmongold von WoW: Früher habe WoW Innovation im Genre vorangetrieben, da es in vielen Bereichen der Vorreiter war und die bereits bestehenden MMORPG-Mechaniken verbessert hat. Heutzutage würde jeder von dieser Vorarbeit profitieren, außer WoW selbst. Sie müssten wieder zum Vorreiter werden. Außerdem solle man sich auf Mechaniken konzentrieren, die tatsächlich eine Bereicherung für die Spieler darstellen:

Diese Verbesserungen sind nicht in World of Warcrafts Design berücksichtigt. Und das müssen sie sein. World of Warcraft muss wieder das werden, was es überhaupt erst zu einem guten Spiel gemacht hat. Ein Pionier des Genres. Asmongold via YouTube

Und konkreter? Wenn man stirbt, solle man direkt vor dem Boss respawnen, ohne sich den ganzen Weg dorthin nochmal durchkämpfen zu müssen. Dort sollte es zudem ein Portal geben, um Mitspieler zu beschwören.

Die Food Buffs sollten auch keineswegs komplett entfernt werden. Stattdessen sollten sie einzigartiger gestaltet sein und sich auf die Spielweise auswirken. Das erhofft er sich auch von Dragonflight.

Können Spieler auch etwas besser machen? Asmongold ärgert sich über die Mentalität mancher Spieler. Sie seien stolz darauf, ihre Zeit verschwendet zu bekommen. Nur, weil man selber in der Lage sei, so eine Zeitverschwendungs-Mechanik zu überwinden, sei die Mechanik selbst noch lange nicht gut.

Hier wünscht er sich wohl ein Umdenken in Teilen der Community. Dabei geht es ihm auch um Spieler, die noch nicht so lange dabei sind oder so ein hohes Skill-Level haben. Auch sie sollten Spaß in Raids haben können.

Was sagt unsere Redaktion dazu?

Cortyn sieht das alles etwas anders:

„Die meisten Raids in World of Warcraft haben schlicht eine andere Zielgruppe als die etwa in Lost Ark. Raids sollen Unternehmungen sein, die mehrere Stunden dauern – eben ein abendfüllendes Programm, ein großes, zusammenhängendes Abenteuer. Sicher braucht es dafür nicht ewig lange Rücklaufwege, doch die sind inzwischen bereits deutlich kürzer als noch früher. Über Trash-Mobs lässt sich immer streiten, für manche sind sie nur Füllmaterial, für andere aber eben logische Bewohner des jeweiligen Ortes – Handlanger, die es auch zu bezwingen gilt und die manchmal auch schicken Loot droppen.

Die nervigsten Probleme der Raids in WoW hat Blizzard im Laufe der Jahre bereits angepasst, weshalb ich die Kritik von Asmongold nur bedingt nachvollziehen kann.

Davon ab gelten die Raids in WoW in den meisten Communitys noch immer als Paradebeispiel für gutes Boss-Design mit interessanten Mechaniken. Viele andere MMORPGs würden sich um solche Kämpfe reißen. Sie sind aber auch so gut und erinnerungswürdig, weil man Zeit für sie benötigt und nicht nach 20 Minuten fertig ist.“

Irina findet, dass Final Fantasy XIV viel richtig macht:

„Ich kann zwar nicht sagen, wie es bei WoW aussieht, aber ich vermisse den Trash in FFXIV definitiv nicht. Zu Anfangszeiten von FFXIV 2.0 gab es im Bahamut- und Alexander-Raids noch Trash, aber der fiel nach und nach weg. Auch der Verlust des Food-Buffs nach dem Tod wurde anfangs genauso gehandhabt wie in WoW und später erst abgeändert. Ich weiß noch, wie das von unserer Gilde richtig gefeiert wurde. Es sind kleine ‚Quality of Life‘-Verbesserungen, die man schätzen lernt, wenn sie in anderen MMORPGs nicht vorhanden sind.“

Wie seht ihr das? Seid ihr auch schon übergelaufen oder haltet ihr WoW die Treue? Sind die Mechaniken wirklich aus der Zeit gefallen, oder einfach genau das, was WoW ausmacht?

Asmongold kann aber auch ganz andere Töne anschlagen. Auch wenn er sonst kein gutes Haar an Blizzard lässt, Dragonflight lässt auch seine Augen leuchten.