Fühlt sich eingeengt von den Fans – Großer Twitch-Streamer will beliebtes MMORPG nicht mehr zeigen

Asmongold ist einer der größten MMORPG-Streamer auf Twitch. Bekannt wurde er mit WoW, seit 2021 kennt man ihn aber auch als Streamer von Final Fantasy XIV. Nach einer Pause hatte er kürzlich seine Rückkehr angekündigt. Warum er jetzt keine Lust mehr auf FFXIV hat erfahrt ihr auf MeinMMO.

Das ist die Situation:

Asmongold zählt zu den beliebtesten Streamern auf Twitch

Von Juli 2021 bis zu seiner Pause im Jahre 2021 streamte er Final Fantasy XIV

Zuletzt zeigte er vor allem Lost Ark, Elden Ring und Diablo Immortal

Dann kündigte er dann seine Rückkehr zu Final Fantasy XIV an

Nun äußerte er sich zu seinen wahren Gefühlen für das Spiel

Mehr zum Leben und Erfolg von Asmongold seht ihr bei uns im Video:

Asmongolds komplizierte Beziehung zu FFXIV

Eigentlich hatte alles so gut angefangen: Nachdem der als WoW-Streamer bekannte Twitch-Star seinem MMORPG im Juli 2021 untreu geworden war, hatte die Community ihn mit offenen Armen empfangen. Auch Asmon selbst hatte zunächst viel Positives zu berichten. Vor allem die Handlung und die Raids hatten es ihm angetan.

Als er im Februar 2022 zum Hit-MMORPG Lost Ark wechselte, kam es zu Unmut in der Community. So verbreiteten sich Gerüchte, Asmongold habe Final Fantasy nie gemocht und sei lediglich dafür bezahlt werden, es zu spielen.

Dies ging so weit, dass er Ende März ein Statement rausgab, in dem er zugab, mit FFXIV aufgehört zu haben. Dies habe aber weniger mit Lost Ark zu tun und mehr mit seiner Frustration, den Rest des Spiels nicht spielen zu können, ohne im Stream mit den Story-Quests weiterzumachen. Schon zu diesem Zeitpunkt fühlte er sich von Teilen seiner Community gedrängt, all seine Spielstunden von FFXIV im Stream zu zeigen.

Gleichzeitig kündigte er aber auch an, sich nicht für immer zu verabschieden und zurückzukommen, wenn er in anderen Spielen nichts mehr zu tun hat (dexerto.com).

Dieser Punkt scheint nun erreicht zu sein, denn Anfang Juni 2022 gab Asmon zur Freude der Fans bekannt, die FFXIV-Streams am 21. Juni wieder aufnehmen zu wollen. Damit könnte es bald aber schon wieder vorbei sein.

Wie Asmongold sich selbst dazu äußert, seht ihr in seinem englischen Video:

Asmongold hat Sorge, sich zum reinen FFXIV Streamer zu entwickeln

Woher kommt die Sorge? “Oh mein Gott, sie sind wieder da!” rief Asmongold in seinem Stream vom 29.06.2022 beim Blick auf seinen subreddit. Auslöser war die Masse an Posts zum Thema Final Fantasy XIV, die auf seine angekündigte Rückkehr zu dem beliebten MMORPG folgten. Dies scheint genau die Situation zu sein, die er vermeiden wollte.

Ich möchte nicht noch mal eine dieser Situationen, in denen mein Stream zum Final-Fantasy-Stream wird. […] Jeder Post ist über Final Fantasy, alles andere wird downgevotet und dann, sobald ich es nicht spiele, werden die Leute wütend.

Dies werde sehr einengend, fügte er hinzu. Schließlich möchte er auch mal Videos schauen oder seine Reaktionen zeigen. Auf die Fragen, ob er das Spiel denn jetzt eigentlich mag, antwortete Asmongold, dass sein Content in zwei mögliche Richtungen gehen kann.

Entweder er spielt ein Spiel, das er mag und die Community hat Spaß oder er spielt etwas, das ihm zwar grundsätzlich gefällt, aber die Fans streiten sich ununterbrochen und bewerten jede noch so beiläufig geäußerte Meinung. Das sei bei FF14 der Fall.

Er glaubt nicht, dass es sich bei den Usern hinter der Flut an Posts lediglich um Trolle handelt, dafür würden sie sich zu gut auskennen. Auch der Vorschlag, die betreffenden Personen einfach zu ignorieren oder zu bannen, missfällt ihm. Warum sollte er seine eigene Zuschauerschaft ausschließen wollen?

Am Ende läuft es darauf hinaus, dass er nichts machen möchte, was ihm keinen Spaß bereitet. Er würde gerne das Game spielen, ohne dass Leute versuchen, überall etwas Negatives zu finden. Seine klare Ansage:

Wenn das weiterhin passiert, werde ich es einfach nicht spielen. Quelle: YouTube

Asmongold weist auch darauf hin, dass es derartige Reaktionen noch zu keinem anderen Spiel gegeben hätte, außer vielleicht zu World of Warcraft Classic. Und der Abschied davon sei die beste Entscheidung gewesen, die er je für seinen Stream getroffen hat.

Die Community reagiert gemischt

Von Verständnis über Enttäuschung bis Frustration ist alles dabei: Grundsätzlich scheinen die Fans Verständnis für Asmongolds Situation zu haben. Der ein oder andere ist enttäuscht, weil er sich sehr über die Rückkehr der Final-Fantasy-Streams gefreut hatte.

Aber auch kritischere Stimmen kommen auf. So sei Asmongolds Aussage, der Ärger über seine zu langen Intros oder Meme-Streams hätte erst mit FFXIV angefangen, so nicht korrekt. Es hätte in letzter Zeit immer mehr Posts zu dem Thema gegeben und diese kämen auch nicht nur aus der Final-Fantasy-Ecke.

In Asmongolds Subreddit wurde schon auf die Situation reagiert (via reddit.com). Man werde künftig alle Posts und Kommentare entfernen, die den Streamer unter Druck setzen oder sich darüber beschweren, was er spielt oder eben nicht spielt.

