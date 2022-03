Der „beste MMORPG-Streamer“ auf Twitch nimmt seinen Preis aus vollgemülltem Zimmer an und alle lieben es

Das alles sei äußerst authentisch für das, was Gamer eben sind. Dr K war bei den Awards selbst nominiert in der Kategorie philathropische Streamer, verlor aber gegen JackSepticeye.

Die Ansprachen fühlten sich so auf Linie mit den Leuten an, die sie gaben. Es war episch, wie die Person, die bester MMO-Streamer wurde, nicht aufgetaucht ist. […] Wie cool ist es, dass du nicht einmal physisch anwesend sein musst, um einen Preis zu bekommen?

Die Art kam offenbar gut an. Selbst ein Streamer-Kollege auf Twitch lobt Asmongold für seinen Auftritt – oder eben genau das Fehlen eines solchen. Der Psychiater Dr Alok Kanojia, auch bekannt als Dr K oder HealthyGamer_GG auf Twitch, sagte in einem Stream:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei den Awards wurden verschiedene Preise an Streamer verliehen , darunter auch einer für den besten MMORPG-Streamer. Die nominierten in der Kategorie waren:

Wer ist der Streamer? Asmongold ist der größte MMO-Streamer auf Twitch und sogar unter den Top 10 überhaupt (via sullygnome ). Er wurde bekannt für sein eher Nerd-haftes Auftreten und seine Inhalte zu World of Warcraft.

Der Streamer Asmongold ist mit World of Warcraft zu einer bekannten Größe auf Twitch geworden. Jetzt wurde er in einem Event zum „besten MMORPG-Streamer“ gekürt. Seinen Preis nahm er im vollgemüllten Zimmer an, ohne persönlich aufzutauchen. Selbst Kollegen finden das „authentisch“ und lachen.

Insert

You are going to send email to