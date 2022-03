WoW-Streamer Asmongold findet neuen Raid zu schwer, spielt lieber Elden Ring

Asmongold hat sich in den neusten WoW-Raid gewagt – doch der war ihm zu schwierig. Er spielt dann lieber Elden Ring, das ist offenbar angenehmer.

In World of Warcraft ist seit einigen Tagen der erste Teil des Raids „Mausoleum der Ersten“ zugänglich. Viele Spieler strömen in den Schlachtzug auf normaler und heroischer Schwierigkeit, der am Ende mit einem umstrittenen Cinematic belohnt. Doch so manch eine Gruppe kommt nicht sonderlich weit – denn der Raid ist ausgesprochen hart.

Ein ähnliches Schicksal erleidet auch der Streamer Asmongold. Dem war der Raid offenbar zu hart und nicht relevant genug, er spielte lieber Elden Ring.

Wer ist Asmongold? Asmongold war für lange Zeit der größte WoW-Streamer überhaupt, aber auch immer ein großer Kritiker des Spiels. In den letzten Monaten hat er sich vielen anderen Spielen gewidmet, darunter auch Final Fantasy XIV, Lost Ark oder eben auch Elden Ring.

Was ist passiert? Passend zum Start des Raids „Mausoleum der Ersten“ hat sich auch Asmongold in den Raid gewagt, auf normaler Schwierigkeit. Allerdings verlief der Raid-Abend eher holprig. Nach einigen verzweifelten Versuchen am Boss Halondrus erreichte Asmongolds Motivation einen Tiefpunkt. Wie auch sein Chat wollte er lieber Elden Ring spielen, anstatt sich weiter mit World of Warcraft zu beschäftigen.

Dazu erklärte er:

Wenn ihr die ehrliche Wahrheit hören wollt: Ich hasse Raiden. Ich hasse Raiden wirklich. Ich hasse es, mich auf andere Leute verlassen zu müssen und ich hasse, dass diese Leute sich auf mich verlassen müssen. Ich mag es, für mich selbst oder in einer kleinen Gruppe zu spielen. Ich hasse es, wenn ein ‚Longshot‘ [ein zufälliger Spielername in seiner Gruppe] stirbt, und […] es dann einfach vorbei ist. Okay, toll. Ich habe nichts falsch gemacht, aber ich muss es trotzdem nochmal machen. Und dann rennst du den ganzen Weg zum Boss zurück, alle müssen neu buffen. […] Das war schon immer so und früher hat mich das nicht gestört. Ich verliere einfach sofort die Geduld dafür.

Daraufhin beendete Asmongold die WoW-Session für den Abend und spielte stattdessen Elden Ring, ein Spiel, an dem er offenbar aktuell mehr Freude hat.

Am Tag darauf stellte Asmongold in einem weiteren Video klar, dass ihm auch die Schwierigkeit des Raids nicht zusagt.

Ich glaube, dass WoW-Raids einfach zu schwer für den durchschnittlichen Spieler geworden sind, es ist einfach zu viel. […] Nochmal, ich kann das tun, das ist in Ordnung. Ich habe all die mythischen Kämpfe bis Battle for Azeroth gemacht. Wirklich, es ist nicht so, dass ich dieses Zeug nicht tun kann, es ist mehr so, dass ich es nicht will.

Damit bezieht sich Asmongold darauf, dass er vor allem nicht die Zeit investieren möchte, die Raids auf hoher Schwierigkeit erfordern. Denn in World of Warcraft brauchen die meisten Bosse viel Übung, bis Taktiken verinnerlicht und verfeinert wurden und auch jedes Mitglied der Gruppe die Kämpfe fehlerfrei spielen kann – zusätzlich zur notwendigen Leistung, die man etwa bei DPS oder Heilung erbringen muss.

Das Mausoleum der Ersten erweist sich als schwierig.

Für Asmongold ist ein weiteres Problem jedoch die fehlende Motivation. Die Ausrüstung kann ihn nicht mehr locken, da er schon weiß, dass er sie bald wieder verlieren wird:

Ich glaube, das ist wirklich ein weiteres Problem mit dem Spiel, dass es mich gar nicht interessiert, ob ich neue Ausrüstung bekomme, weil ich weiß, dass es im nächsten Patch sowieso durch irgendetwas ersetzt wird, das ich in der offenen Welt finde.

Bleibt der Raid so hart? Blizzard hat in den letzten Tagen bereits einige Nerfs vorgenommen und weitere werden sicher noch folgen. Hinzu kommt allerdings die Gewissheit, dass alle Charaktere im Laufe der kommenden Wochen noch stärker werden. Es gibt neue T-Sets mit starken Boni und alle können bald zwei legendäre Gegenstände gleichzeitig tragen. Das sollte die Leistung von allen Charakteren, egal ob DPS, Heiler oder Tank, deutlich verbessern und aktuell scheinbar unüberwindbare Hindernisse lösbar machen.

Habt ihr den Raid schon gemeistert? Oder seht ihr es wie Asmongold, habt gerade keine Lust oder findet das Mausoleum zu schwierig?