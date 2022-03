Vater zerstört ewig ersparten PC – 15-jährige Twitch-Streamerin weint: „Er hatte einen schlechten Tag“

Vielleicht seid ihr in einem ähnlichen Alter oder könnt euch an die Zeit mit 15 erinnern: Es ist nicht gerade einfach sich einen PC oder andere teure Dinge zusammenzusparen. Die junge Twitch-Streamerin NarwhalFPS bekam das Geld jedoch zusammen und kaufte sich einen neuen PC, der vor einigen Tagen durch ihren Vater im hauseigenen Pool landete. MeinMMO berichtet, was dort passierte.

Das ist die Situation:

Die 15-jährige Twitch-Streamerin und YouTuberin NarwhalFPS bringt auf ihren Kanälen Ausschnitte oder Gameplay vom Shooter Valorant. Zudem macht sie Videos darüber, wie sie Zauberwürfel löst.

Einige Videos über die Zauberwürfel gingen viral: So hat das meistgeklickte Video 43 Millionen Aufrufe. Durch die Werbung, die NarwhalFPS auf ihre Videos schaltet, konnte sie sich laut eigenen Aussagen den PC finanzieren (via Twitter).

Nachdem ihre Schwester wohl irgendetwas am PC machte und er daraufhin nicht mehr ordentlich funktionierte, bat die Streamerin ihren Vater darum, den Rechner zu reparieren. Dies tat er auch, jedoch verlangte er von seiner Tochter, dass sie zu ihren eigenen Fehlern stehen solle. Laut seiner Ansicht habe sie selbst den PC kaputt gemacht.

NarwhalFPS schilderte ihrem Vater die Sachlage, doch der wurde wütend und warf den PC kurzerhand in den Pool. Sie veröffentlichte danach eine Sprachnachricht auf Twitter, in der sie schluchzend und weinend von dem Vorfall berichtete: Ihr Vater habe nur einen schlechten Tag auf der Arbeit gehabt.

Twitter-Nutzer sind außer sich: „Das bringt mich zum Weinen“

Was sagen die Twitter-Nutzer dazu? Unter den Posts von NarwhalFPS sammeln sich verschiedene Twitter-Nutzer. Während die einen außer sich sind, versuchen andere dem Mädchen zu helfen.

Das ist der besagte Tweet der 15-jährigen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das sind die Antworten unter dem Tweet:

Nova Vannessa und viele andere versuchen zu helfen: „Sei unbesorgt, nimm den kompletten PC auseinander und leg die Einzelteile für eine Weile in eine kalte, trockene Umgebung. Ich warf den Rechner meines Ex-Freundes in unseren Whirlpool und der war in Ordnung – selbst nach 5 Wochen.“

Neon ist aufgelöst: „Scheiß, wie dieser, bringen mich zum Weinen. Das ist so bescheuert, denn er versteht gar nicht, dass das dein Leben ist und tausende Dollar wegwirft.“

TheOcDGamer sei selbst Vater: „Da ich selbst Vater bin, tut es mir im Herzen weh. Es gibt Wege Lektionen zu erteilen, aber das einzige, was ich sehen kann, ist, dass dein Vater lernen muss, mit seiner Wut umzugehen. Es tut mir so leid.“

Twitch-Streamer Jukeyz (182.000 Follower) schaltete sich ein: „Ich gebe dir Geld für einen Neuen, wenn du das möchtest. Ich weiß, wie das ist, denn meine Xbox wurde von jemandem zerstört, als ich jünger war. Ich bin da, wenn du Hilfe brauchst.“

Immer wieder kann man in den Antworten lesen, dass es helfen könnte, die Einzelteile herauszunehmen und an einen trockenen Ort zu legen. Viele bieten dem Mädchen auch Spenden über Paypal an, jedoch verzichtete sie auf die Spenden und meinte, dass das ihr Problem sei und sie keine Spenden annehmen könne.

Weiterhin würden die Eltern es wahrscheinlich sowieso nicht erlauben, dass sie Spenden der Twitter-User annehme. NarwhalFPS bedankte sich für die Anteilnahme und den Willen ihr zu helfen. Am Ende des Tages sei es nur ein PC, jedoch sei es ihre Leidenschaft Content zu produzieren und zu streamen.