Streamer hilft belästigter Frau, wird live auf Twitch verprügelt – Zuschauer sind schockiert

Damit aber nicht genug, denn als die Aktion vorbei war und die Polizei verschwand, schilderte CashMeow dem Chat, was vorgefallen war. Dabei kehrte die Gruppe zurück zum Tatort und griff den Streamer brutal an.

Brown verschob seine Kamera, um die Gesichter der Übeltäter garantiert aufzunehmen. Das nervte ein weiteres Gruppenmitglied so sehr, dass er die Kamera zerstörte. Anschließend brach die Verbindung für einige Zeit ab. Die Gruppe rannte davon, die Polizei wurde verständigt und CashMeow zeigte dem Polizisten mithilfe seines Livestreams, was vorgefallen war und erstattete Anzeige.

Während der Streamer George „CashMeow“ Brown in einem Imbiss in Japan aß und live auf Twitch zu sehen war, wurden die Zuschauer Zeugen von mehreren Vergehen, die sich in dem Livestream abspielten.

