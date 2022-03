Twitch-Streamer trennt sich von Freundin – Bekommt sofort dubiose Angebote

Nachdem der große deutsche Twitch-Streamer MontanaBlack plötzlich längere Zeit offline war, hat er sich nach seiner Rückkehr erstmal konkreter zu seiner Situation geäußert. Offenbar ging es neben einer schmerzhaften Operation auch um schweren Liebeskummer. Doch seit bekannt ist, dass er wieder solo ist, kommen äußerst seltsame Angebote bei ihm an. Lest die ganze Story hier auf MeinMMO.

Wer ist Montana Black? MontanaBlack, der eigentlich Marcel Eris heißt, ist der größte deutsche Streamer auf Twitch. Von seinen Fans wird er auch liebevoll „Monte“ genannt.

Mit Streams zu Call of Duty, FIFA und Fortnite hatte er großen Erfolg und wurde zu einer Größe in der Gaming-Szene.

Monte ist aber auch eine kontroverse Gestalt. Mit kontroversen Ansichten und umstrittenen Glücksspiel-Streams wurde er auch außerhalb der Gaming-Szene bekannt. Es kam sogar einmal zu einem öffentlichen Konflikt mit Satiriker Jan Böhmermann.

Was ist bei Monte alles passiert? Monte konnte man für gewöhnlich oft live erleben, doch dann war er plötzlich weg. Nach zwei problematischen Aktionen um NFTs verschwand er eine Woche lang von Twitch und auch von Social Media.

Schließlich kam die Ankündigung einer Twitch-Pause. Der Streamer sei am „tiefsten Punktes seines Lebens angelangt.“ Was genau da los war, wurde erst nicht erklärt.

Später schob Monte aber die Erklärung nach, dass er nach einer komplizierten Zahn-Operation stundenlang in Narkose gelegen habe und ihn das körperlich stark mitgenommen habe. Doch das war wohl nicht alles.

Monte bekommt dubiose Angebote für neue Partnerinnen – „Sie mag Checken Nuggets!“

Was hatte es mit der Freundin auf sich? In einem jüngsten Stream sprach Monte über seinen Beziehungsstatus. Denn aufmerksame Fans wissen, dass Monte eine Freundin hat und wohl sehr an dieser hinge. In einem Stream habe er sogar einmal betont, wie sehr er verliebt wäre.

Doch in einem neueren Stream gab Monte auf Drängen der Fans schließlich bekannt, das er wohl wieder solo wäre. Monte selbst hat es zwar nie bestätigt, aber laut den Theorien vieler Fans sei das wohl einer der Gründe für seine Abwesenheit und seelische Situation.

Wie ist die Situation jetzt? Nachdem der neue Beziehungsstatus von MonanaBlack bekannt wurde, bekam er diverse Angebote über Social Media. Die sind zum Teil ziemlich bizarr.

So bietet ihm ein User via Twitter seine Freundin an. Die sei zwar erst 15, aber „Alter ist nur eine Zahl“. Außerdem raucht das Mädchen gerne (auch was „Grünes“). Sie mag sogar, wie er schreibt, „Checken Nuggets“ samt Red Bull! Daraufhin fiel selbst Monte nur die Antwort „Ja Moin“ ein.

Es bleibt also spannend, was sich bei MontanaBlack noch tun wird und wie und ob er eine neue Partnerin findet.

