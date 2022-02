In letzter Zeit hatte sich MontanaBlack auch in einige Kontroversen verstrickt:

Wie kam der Stream an? Monte war gut 3,5 Stunden auf Sendung, der erste Stream seit 10 Tagen. In der Spitze sahen ihm 59,707 Leute zu – im Schnitt 47.388 Leute. Das liegt etwas über seinem Schnitt der letzten 30 Tage, war aber kein „gewaltiger Höhepunkt.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit NFTs habe die Auszeit jedenfalls nichts zu tun. Es seien vor 15 Tagen „Sachen“ in seinem Leben passiert, mit denen er nicht gerechnet hätte. Die hatten ihn offenbar in eine Krise gestürzt. Für anderthalb Wochen habe er nichts mehr gegessen, sich nur von Eistee und Zigaretten ernährt.

Er sei mental und körperlich am Ende gewesen. Da solle man respektieren, wenn er sich eine Auszeit gönne. Es sei immer noch eine schwere Phase in seinem Leben, aber die letzten Tage seien schon mal besser gewesen:

Ich hoffe euch geht’s gut. Ihr habt die Zeit gut überbrücken können, wo ich nicht live war. Das ist jetzt hier kein „Ich bin jetzt wieder voll am Start“-Gelaber. Kann auch sein, dass ich hiernach wieder eine Woche nicht streame. Ich schau, wie ich das für mich empfinde. Jetzt grade hatte ich das Bedürfnis für einen kleinen Augenblick, online zu kommen. Denn natürlich hat mir in einer gewissen Art und Weise etwas gefehlt.

Am Mittwoch, dem 23. Februar, war Marcel „MontanaBlack“ Eris wieder auf Twitch zu sehen. Doch der größte Streamer Deutschlands wirkte angeschlagen. Er sagte, das sei jetzt noch keine große Rückkehr, er wisse noch nicht, wie es ihm gehe. Er sei noch immer in einer schweren Phase seines Lebens. Aber er hatte das Bedürfnis für einen „Kleinen Stream“ zurückzukommen. In der Spitze 60.000 Leute wollten den Streamer aus Buxtehude sehen.

Insert

You are going to send email to