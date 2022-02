MontanaBlack löst das Rätsel um seine mysteriöse Twitch-Pause

Was ihn mental aber so belastet, sagt er nicht. MontanaBlack sagt: Er habe eine „Schwere Phase im Kopf“ und wolle sich jetzt Zeit für sich nehmen, ohne YouTube und Twitch. Er wisse nicht, wie lange die Phase der Selbsteinkehr daure. Von einem Tag bis einem Monat sei alles drin.

Warum zieht er sich dann zurück : MontanaBlack hatte gesagt, körperlich und mental sei er am tiefsten Punkt seines Lebens. Wenigstens den körperlichen Zustand erklärt er jetzt: Er habe sich am Freitag knapp 5 Stunden lang unter Vollnarkose begeben, um sich die Zähne neu machen zu lassen. Das habe ihn körperlich ziemlich mitgenommen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das sagt MontanaBlack: In einem Tweet vom Dienstag, dem 22. Februar, geht MontanaBlack auf diese Schlagzeilen ein. Die Leute sollten nicht alles glauben, was berichtet wird. Er habe nie gesagt, er ziehe sich komplett zurück.

Der größte deutsche Streamer auf Twitch ist Marcel „MontanaBlack“ Eris. Der war überraschend eine Woche von Twitch und Social Media verschwunden und kündigte am Samstag sogar eine Pause auf unbestimmte Zeit an. Nachdem sich viele um seine Familie gesorgt hatten, klärt der Streamer jetzt auf: Er hat sich die Zähne neu machen lassen und lag dafür unter Vollnarkose. Es gibt aber wohl noch andere private Gründe.

Insert

You are going to send email to