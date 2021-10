Ein Deutscher kriegt noch mehr Geld von Twitch als MontanaBlack – Und feiert das

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Durch die Twitch-Erweiterung „Sound Alerts“ können Zuschauer Bits ausgeben, um Sounds auf Twitch zu erschaffen und live im Stream abzuspielen. Ein Teil dieser Einnahmen geht an Altoar. Die Seite dotesports schreibt: Immer wenn jemand über „Sound Alterts“ an einen Streamer spendet, gehen 20% der Einnahmen zu Altoar.

Aber welcher Deutsche bekommt am meisten Geld auf Twitch? Auf Platz 8 in der Liste steht aber:

Wie viel Geld verdienen die größten deutschen Streamer auf Twitch? Am 6. Oktober wurde ein großer Twitch-Leak öffentlich, der unter anderem zeigte, was Personen in der Zeit von August 2019 bis Oktober 2021 direkt von Twitch an Geld erhalten haben.

